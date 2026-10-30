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Приключения Буратино / Про Красную Шапочку (LP) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Приключения Буратино / Про Красную Шапочку (LP)

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Приключения Буратино / Про Красную Шапочку (LP) - фото 5
Приключения Буратино / Про Красную Шапочку (LP) - фото 6
Приключения Буратино / Про Красную Шапочку (LP) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Приключения Буратино / Про Красную Шапочку
Жанр
Детская музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Приключения Буратино / Про Красную Шапочку (LP) - фото 1
  • Приключения Буратино / Про Красную Шапочку (LP) - фото 2
  • Приключения Буратино / Про Красную Шапочку (LP) - фото 3
  • Приключения Буратино / Про Красную Шапочку (LP) - фото 4
  • Приключения Буратино / Про Красную Шапочку (LP) - фото 5
  • Приключения Буратино / Про Красную Шапочку (LP) - фото 6
  • Приключения Буратино / Про Красную Шапочку (LP) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 
В наличии
Код товара: 754232
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Приключения Буратино / Про Красную Шапочку (LP)
3 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Приключения Буратино / Про Красную Шапочку
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Приключения Буратино (музыка — Алексей Рыбников, стихи — Юрий Энтиождение Буратино, Бу-ра-ти-но!, Театр Карабаса-Барабаса, Песня Дуремара (исполняет Владимир Басов), Романс Тортиллы, Песня пауков и Буратино, Драка кота и лисы, Про Красную Шапочку (музыка — Алексей Рыбников, стихи — Юлий Киесня Красной Шапочки, Песня охотника, Песенка о мастерах, Необитаемый остров, Песня волчицы, Песня о звездах
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Приключения Буратино / Про Красную Шапочку (LP)

Виниловая пластинка с музыкой и песнями из советских кинофильмов композитора Алексея Рыбникова.

Отзывы о товаре Приключения Буратино / Про Красную Шапочку (LP)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Приключения Буратино / Про Красную Шапочку
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Приключения Буратино (музыка — Алексей Рыбников, стихи — Юрий Энтиождение Буратино, Бу-ра-ти-но!, Театр Карабаса-Барабаса, Песня Дуремара (исполняет Владимир Басов), Романс Тортиллы, Песня пауков и Буратино, Драка кота и лисы, Про Красную Шапочку (музыка — Алексей Рыбников, стихи — Юлий Киесня Красной Шапочки, Песня охотника, Песенка о мастерах, Необитаемый остров, Песня волчицы, Песня о звездах
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Виниловая пластинка с музыкой и песнями из советских кинофильмов композитора Алексея Рыбникова.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Приключения Буратино / Про Красную Шапочку (LP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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