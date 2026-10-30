Песенки Для Самых Маленьких (LP)
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Песенки Для Самых Маленьких
Жанр
Детская музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб.
В наличии
Код товара: 754231
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3 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807757]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Песенки Для Самых Маленьких
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Начинаем, Начинаем, Угадай-ка, Про Осу, Спят Усталые Игрушки, Тик-Так, Кролик, Галоши, До, Ре, Ми, Фа, Соль, Школьная Полька, Пусть Всегда Будет Солнце, Нет Таких На Свете Дел, Одеяло, Кто По Ночам Не Спит, Овощи, Птичий Дом, Снеженика, Снежная Сказка, Хвосты, Часы, Шёл По Улице Отряд, Песенка О Чистоте, Песня Звездочёта, Храбрый Зайка, Песенка Про Носы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Песенки Для Самых Маленьких (LP)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Песни для самых маленьких в исполнении различных артистов
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807757]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Песенки Для Самых Маленьких
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Начинаем, Начинаем, Угадай-ка, Про Осу, Спят Усталые Игрушки, Тик-Так, Кролик, Галоши, До, Ре, Ми, Фа, Соль, Школьная Полька, Пусть Всегда Будет Солнце, Нет Таких На Свете Дел, Одеяло, Кто По Ночам Не Спит, Овощи, Птичий Дом, Снеженика, Снежная Сказка, Хвосты, Часы, Шёл По Улице Отряд, Песенка О Чистоте, Песня Звездочёта, Храбрый Зайка, Песенка Про Носы
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Песни для самых маленьких в исполнении различных артистов
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Песенки Для Самых Маленьких (LP) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3000 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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