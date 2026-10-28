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Оперативная память Ankowall, DDR, 1GB (1x1GB), 400MHz, CL3 (RAMD2U400DIMMCL3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Ankowall, DDR, 1GB (1x1GB), 400MHz, CL3 (RAMD2U400DIMMCL3)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
В наличии
Код товара: 753096
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Оперативная память Ankowall, DDR, 1GB (1x1GB), 400MHz, CL3 (RAMD2U400DIMMCL3)
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ankowall
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Ankowall, DDR, 1GB (1x1GB), 400MHz, CL3 (RAMD2U400DIMMCL3)

Оперативная память Ankowall, DDR, 1GB (1x1GB), 400MHz, CL3 (RAMD2U400DIMMCL3)

Отзывы о товаре Оперативная память Ankowall, DDR, 1GB (1x1GB), 400MHz, CL3 (RAMD2U400DIMMCL3)




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Характеристики
Бренд
Ankowall
Описание
Оперативная память Ankowall, DDR, 1GB (1x1GB), 400MHz, CL3 (RAMD2U400DIMMCL3)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Ankowall, DDR, 1GB (1x1GB), 400MHz, CL3 (RAMD2U400DIMMCL3) - по цене 740 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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