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Портативная колонка Sony ULT Field 1 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка Sony ULT Field 1 Black

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Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 черный - фото 1
Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 черный - фото 2
Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 черный - фото 3
Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 черный - фото 4
Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 черный - фото 5
Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 черный - фото 6
Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 черный - фото 7
Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
1.1
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
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  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 черный - фото 2
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 черный - фото 3
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 черный - фото 4
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 черный - фото 5
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 черный - фото 6
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 черный - фото 7
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752041
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Характеристики

Бренд
SONY
Цвет
черный
Особенности
функция одновременного подключения нескольких устройств
Звук
1.1
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
16
Диаметр НЧ-динамика, мм
83
Количество полос AC
1
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2900
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
206x77x76 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х10х9
Вес, г.
820

Описание товара Портативная колонка Sony ULT Field 1 Black

Sony ULT FIELD 1 – это мощная и компактная Bluetooth-колонка, которая идеально подходит для прослушивания музыки в любых условиях. Благодаря ULT Power Sound она обеспечивает глубокий бас и объемное звучание, а встроенная Sound Diffusion Processor расширяет аудиопространство. Колонка имеет прочную конструкцию, защищенную по стандарту IP67, что делает её водонепроницаемой, пыленепроницаемой и устойчивой к ударам. Благодаря многофункциональному ремешку, её можно удобно носить с собой или подвешивать в различных местах. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 12 часов автономной работы, позволяя наслаждаться музыкой весь день. Зарядка осуществляется через USB Type-C, что делает процесс подзарядки быстрым и удобным. Sony ULT FIELD 1 поддерживает Bluetooth 5.3 и возможность подключения второй колонки в стереопару. Управлять звучанием можно через кнопки на корпусе или в приложении Sony | Music Center, где доступны настройки эквалайзера и другие функции.

Отзывы о товаре Портативная колонка Sony ULT Field 1 Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SONY
Цвет
черный
Особенности
функция одновременного подключения нескольких устройств
Звук
1.1
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
16
Диаметр НЧ-динамика, мм
83
Количество полос AC
1
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Развернуть
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2900
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
206x77x76 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Sony ULT FIELD 1 – это мощная и компактная Bluetooth-колонка, которая идеально подходит для прослушивания музыки в любых условиях. Благодаря ULT Power Sound она обеспечивает глубокий бас и объемное звучание, а встроенная Sound Diffusion Processor расширяет аудиопространство. Колонка имеет прочную конструкцию, защищенную по стандарту IP67, что делает её водонепроницаемой, пыленепроницаемой и устойчивой к ударам. Благодаря многофункциональному ремешку, её можно удобно носить с собой или подвешивать в различных местах. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 12 часов автономной работы, позволяя наслаждаться музыкой весь день. Зарядка осуществляется через USB Type-C, что делает процесс подзарядки быстрым и удобным. Sony ULT FIELD 1 поддерживает Bluetooth 5.3 и возможность подключения второй колонки в стереопару. Управлять звучанием можно через кнопки на корпусе или в приложении Sony | Music Center, где доступны настройки эквалайзера и другие функции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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