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Наушники Realme Buds Techlife White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Realme Buds Techlife White

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Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый - фото 1
Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый - фото 2
Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый - фото 3
Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый - фото 4
Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый - фото 5
Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый - фото 6
Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый - фото 7
Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый - фото 8
Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый - фото 1
  • Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый - фото 2
  • Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый - фото 3
  • Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый - фото 4
  • Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый - фото 5
  • Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый - фото 6
  • Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый - фото 7
  • Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый - фото 8
  • Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752017
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный кейс, документация
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
7
Время работы (с зарядным кейсом)
36
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х3
Вес, г.
40

Описание товара Наушники Realme Buds Techlife White

Беспроводные внутриканальные наушники с микрофоном станут отличным выбором для ежедневного использования и общения. Благодаря Bluetooth-интерфейсу и сенсорному управлению они обеспечивают легкость подключения и удобство повседневного применения. Модель выделяется компактной формой, надежной посадкой в ухе и отсутствием проводов, что особенно важно для пользователей, ценящих свободу движений. Сенсорное управление позволяет быстро отвечать на вызовы и переключать треки одним касанием. Встроенная совместимость с мобильным приложением Realme Link открывает дополнительные возможности настройки и управления, что повышает удобство эксплуатации. Наушники оснащены силиконовыми амбушюрами для комфортного использования на протяжении длительного времени. Устройство ориентировано на современного пользователя, которому важны не только качество звука, но и интеграция с экосистемой смартфона через фирменное приложение. Модель отличается лаконичным дизайном и акцентом на простоте в использовании, что делает ее универсальным аксессуаром для повседневных задач.

Отзывы о товаре Наушники Realme Buds Techlife White




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный кейс, документация
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
7
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
36
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводные внутриканальные наушники с микрофоном станут отличным выбором для ежедневного использования и общения. Благодаря Bluetooth-интерфейсу и сенсорному управлению они обеспечивают легкость подключения и удобство повседневного применения. Модель выделяется компактной формой, надежной посадкой в ухе и отсутствием проводов, что особенно важно для пользователей, ценящих свободу движений. Сенсорное управление позволяет быстро отвечать на вызовы и переключать треки одним касанием. Встроенная совместимость с мобильным приложением Realme Link открывает дополнительные возможности настройки и управления, что повышает удобство эксплуатации. Наушники оснащены силиконовыми амбушюрами для комфортного использования на протяжении длительного времени. Устройство ориентировано на современного пользователя, которому важны не только качество звука, но и интеграция с экосистемой смартфона через фирменное приложение. Модель отличается лаконичным дизайном и акцентом на простоте в использовании, что делает ее универсальным аксессуаром для повседневных задач.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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