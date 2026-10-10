Top.Mail.Ru
Акустическая система Samsung HW-LS50H/PY купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Акустическая система Samsung HW-LS50H/PY

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 720 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751262
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Акустическая система Samsung HW-LS50H/PY
18 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
36х30х17
Вес, кг.
3.6

Описание товара Акустическая система Samsung HW-LS50H/PY

Дизайнерская акустическая система «Music Studio 5» в черном корпусе с авторской геометрией от Эрвана Буруллека. Официальное описание выделяет концепцию «Звук как элемент интерьера». Несмотря на отсутствие внешнего низкочастотного блока, система обеспечивает сбалансированные басы за счет встроенного ИИ-алгоритма контроля искажений диффузора. Поддерживает синхронизацию «Samsung Q-Symphony» с телевизорами бренда, автоматическое выравнивание громкости рекламных блоков и трансляцию музыки Apple AirPlay 2.

Отзывы о товаре Акустическая система Samsung HW-LS50H/PY




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Дизайнерская акустическая система «Music Studio 5» в черном корпусе с авторской геометрией от Эрвана Буруллека. Официальное описание выделяет концепцию «Звук как элемент интерьера». Несмотря на отсутствие внешнего низкочастотного блока, система обеспечивает сбалансированные басы за счет встроенного ИИ-алгоритма контроля искажений диффузора. Поддерживает синхронизацию «Samsung Q-Symphony» с телевизорами бренда, автоматическое выравнивание громкости рекламных блоков и трансляцию музыки Apple AirPlay 2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Акустическая система Samsung HW-LS50H/PY - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 18720 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...