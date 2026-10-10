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Акустическая система Samsung HW-Q600H/PY купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Акустическая система Samsung HW-Q600H/PY

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Акустическая система Samsung HW-Q600H/PY - фото 1
Акустическая система Samsung HW-Q600H/PY - фото 2
Акустическая система Samsung HW-Q600H/PY - фото 3
Акустическая система Samsung HW-Q600H/PY - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Акустическая система Samsung HW-Q600H/PY - фото 1
  • Акустическая система Samsung HW-Q600H/PY - фото 2
  • Акустическая система Samsung HW-Q600H/PY - фото 3
  • Акустическая система Samsung HW-Q600H/PY - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 590 руб. 
Начислим 474 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751266
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Акустическая система Samsung HW-Q600H/PY
29 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, м
1.19х0.47х0.27
Вес, кг.
13.2

Описание товара Акустическая система Samsung HW-Q600H/PY

Базовый саундбар Q-серии формата 3.1.2, фокусирующийся на панорамной локализации эффектов. Производитель выделяет запатентованную технологию акустических лучей «Samsung Acoustic Beam», которая физически направляет звук синхронно с действием на экране. Поддерживает Wireless Dolby Atmos и технологию адаптивного звука, выравнивающую резкие перепады громкости при переключении каналов или игр. Оборудован беспроводным сабвуфером с опцией «Comfort Bass», выдающей плотный и глубокий бас даже при снижении общего ночного уровня громкости.

Отзывы о товаре Акустическая система Samsung HW-Q600H/PY




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Базовый саундбар Q-серии формата 3.1.2, фокусирующийся на панорамной локализации эффектов. Производитель выделяет запатентованную технологию акустических лучей «Samsung Acoustic Beam», которая физически направляет звук синхронно с действием на экране. Поддерживает Wireless Dolby Atmos и технологию адаптивного звука, выравнивающую резкие перепады громкости при переключении каналов или игр. Оборудован беспроводным сабвуфером с опцией «Comfort Bass», выдающей плотный и глубокий бас даже при снижении общего ночного уровня громкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Акустическая система Samsung HW-Q600H/PY - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 29590 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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