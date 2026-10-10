Акустическая система Samsung HW-Q600H/PY
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 590 руб.
В наличии
Код товара: 751266
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
29 590 руб.
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Характеристики
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, м
1.19х0.47х0.27
Вес, кг.
13.2
Описание товара Акустическая система Samsung HW-Q600H/PY
Базовый саундбар Q-серии формата 3.1.2, фокусирующийся на панорамной локализации эффектов. Производитель выделяет запатентованную технологию акустических лучей «Samsung Acoustic Beam», которая физически направляет звук синхронно с действием на экране. Поддерживает Wireless Dolby Atmos и технологию адаптивного звука, выравнивающую резкие перепады громкости при переключении каналов или игр. Оборудован беспроводным сабвуфером с опцией «Comfort Bass», выдающей плотный и глубокий бас даже при снижении общего ночного уровня громкости.
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Базовый саундбар Q-серии формата 3.1.2, фокусирующийся на панорамной локализации эффектов. Производитель выделяет запатентованную технологию акустических лучей «Samsung Acoustic Beam», которая физически направляет звук синхронно с действием на экране. Поддерживает Wireless Dolby Atmos и технологию адаптивного звука, выравнивающую резкие перепады громкости при переключении каналов или игр. Оборудован беспроводным сабвуфером с опцией «Comfort Bass», выдающей плотный и глубокий бас даже при снижении общего ночного уровня громкости.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Акустическая система Samsung HW-Q600H/PY - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 29590 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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