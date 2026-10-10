Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 990 руб.
В наличии
Код товара: 751269
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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90 990 руб.
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Характеристики
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, м
1.31х0.43х0.3
Вес, кг.
23.8
Описание товара Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY
Флагманский саундбар Q-серии, предлагающий «Настоящий 11.1.4-канальный объемный звук» и беспроводной Dolby Atmos®. Набор включает 23 динамика, в том числе тыловую беспроводную акустику с излучателями вверх. Ключевые фишки производителя — «Интеллектуальный контроль баса» компактного сабвуфера и функция «Персональный тыловой звук», отключающая центральную панель. Система оснащена автовыравниванием громкости, «Интеллектуальным адаптивным звуком» и поддерживает сквозной пропуск 4K видео 120 Гц и HDR10+ через порты HDMI eARC 2.1.
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Флагманский саундбар Q-серии, предлагающий «Настоящий 11.1.4-канальный объемный звук» и беспроводной Dolby Atmos®. Набор включает 23 динамика, в том числе тыловую беспроводную акустику с излучателями вверх. Ключевые фишки производителя — «Интеллектуальный контроль баса» компактного сабвуфера и функция «Персональный тыловой звук», отключающая центральную панель. Система оснащена автовыравниванием громкости, «Интеллектуальным адаптивным звуком» и поддерживает сквозной пропуск 4K видео 120 Гц и HDR10+ через порты HDMI eARC 2.1.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY - стоимость товара 90990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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