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Акустическая система Samsung MX-ST40F/RU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Акустическая система Samsung MX-ST40F/RU

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Акустическая система Samsung MX-ST40F/RU - фото 2
Акустическая система Samsung MX-ST40F/RU - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
  • Акустическая система Samsung MX-ST40F/RU - фото 1
  • Акустическая система Samsung MX-ST40F/RU - фото 2
  • Акустическая система Samsung MX-ST40F/RU - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 930 руб. 
Начислим 383 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751270
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Акустическая система Samsung MX-ST40F/RU
23 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
68х37х37
Вес, кг.
15

Описание товара Акустическая система Samsung MX-ST40F/RU

Компактная портативная аудиосистема Sound Tower MX-ST40F, предлагающая высокую мобильность без потери фирменных технологий. Производитель позиционирует модель как младшую в линейке с мощностью 160 Вт от сети (80 Вт от батареи) и временем автономной работы до 12 часов. Прибор получил идентичную влагозащиту IPX4 и 4-динамиковую конфигурацию с волноводами для широкого рассеивания звука. Поддерживаются алгоритмы Party Lights+, 3 пресета баса, беспроводное стерео TWS, Auracast, Bluetooth Multi Connection для одновременного подключения двух смартфонов и управление через приложение Samsung Sound Tower.

Отзывы о товаре Акустическая система Samsung MX-ST40F/RU




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Компактная портативная аудиосистема Sound Tower MX-ST40F, предлагающая высокую мобильность без потери фирменных технологий. Производитель позиционирует модель как младшую в линейке с мощностью 160 Вт от сети (80 Вт от батареи) и временем автономной работы до 12 часов. Прибор получил идентичную влагозащиту IPX4 и 4-динамиковую конфигурацию с волноводами для широкого рассеивания звука. Поддерживаются алгоритмы Party Lights+, 3 пресета баса, беспроводное стерео TWS, Auracast, Bluetooth Multi Connection для одновременного подключения двух смартфонов и управление через приложение Samsung Sound Tower.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Акустическая система Samsung MX-ST40F/RU - стоимость товара 23930 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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