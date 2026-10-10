Акустическая система Samsung MX-ST40F/RU
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 930 руб.
В наличии
Код товара: 751270
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
23 930 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
68х37х37
Вес, кг.
15
Описание товара Акустическая система Samsung MX-ST40F/RU
Компактная портативная аудиосистема Sound Tower MX-ST40F, предлагающая высокую мобильность без потери фирменных технологий. Производитель позиционирует модель как младшую в линейке с мощностью 160 Вт от сети (80 Вт от батареи) и временем автономной работы до 12 часов. Прибор получил идентичную влагозащиту IPX4 и 4-динамиковую конфигурацию с волноводами для широкого рассеивания звука. Поддерживаются алгоритмы Party Lights+, 3 пресета баса, беспроводное стерео TWS, Auracast, Bluetooth Multi Connection для одновременного подключения двух смартфонов и управление через приложение Samsung Sound Tower.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 29 590 руб.7398 руб. в СплитАкустическая система Samsung HW-Q600H/PY
-
В наличииЦена 31 940 руб.7985 руб. в СплитАкустическая система Samsung MX-ST50F/RU
-
В наличииЦена 36 490 руб.9123 руб. в СплитМинисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT
-
В наличииЦена 47 440 руб.11860 руб. в СплитАкустическая система Samsung HW-Q800H/PY
-
В наличииЦена 65 570 руб.16393 руб. в СплитАкустическая система Samsung HW-Q930H/PY
-
В наличииЦена 90 990 руб.22748 руб. в СплитАкустическая система Samsung HW-Q990H/PY
Компактная портативная аудиосистема Sound Tower MX-ST40F, предлагающая высокую мобильность без потери фирменных технологий. Производитель позиционирует модель как младшую в линейке с мощностью 160 Вт от сети (80 Вт от батареи) и временем автономной работы до 12 часов. Прибор получил идентичную влагозащиту IPX4 и 4-динамиковую конфигурацию с волноводами для широкого рассеивания звука. Поддерживаются алгоритмы Party Lights+, 3 пресета баса, беспроводное стерео TWS, Auracast, Bluetooth Multi Connection для одновременного подключения двух смартфонов и управление через приложение Samsung Sound Tower.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Акустическая система Samsung MX-ST40F/RU - стоимость товара 23930 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Акустическая система Samsung MX-ST40F/RU