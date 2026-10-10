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Акустическая система Samsung HW-Q800H/PY купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Акустическая система Samsung HW-Q800H/PY

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Акустическая система Samsung HW-Q800H/PY - фото 1
Акустическая система Samsung HW-Q800H/PY - фото 2
Акустическая система Samsung HW-Q800H/PY - фото 3
Акустическая система Samsung HW-Q800H/PY - фото 4
Акустическая система Samsung HW-Q800H/PY - фото 5
Акустическая система Samsung HW-Q800H/PY - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Акустическая система Samsung HW-Q800H/PY - фото 1
  • Акустическая система Samsung HW-Q800H/PY - фото 2
  • Акустическая система Samsung HW-Q800H/PY - фото 3
  • Акустическая система Samsung HW-Q800H/PY - фото 4
  • Акустическая система Samsung HW-Q800H/PY - фото 5
  • Акустическая система Samsung HW-Q800H/PY - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 440 руб. 
Начислим 760 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751267
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Акустическая система Samsung HW-Q800H/PY
47 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, м
1.2х0.41х0.3
Вес, кг.
15.3

Описание товара Акустическая система Samsung HW-Q800H/PY

Высокотехнологичный саундбар премиум-класса в формате 5.1.2 каналов, созданный для полного погружения без загромождения интерьера. Официальный релиз выделяет 11 встроенных динамиков, включая акустические лучи для вертикального звукового поля Dolby Atmos. Сабвуфер оснащен системой ИИ-анализа «AI Dynamic Bass Control» для устранения вибрационных искажений. Присутствует режим «Q-Symphony» для работы в едином ритме с динамиками ТВ Samsung, активный усилитель речи (AVA Pro) и поддержка трансляции контента по AirPlay.

Отзывы о товаре Акустическая система Samsung HW-Q800H/PY




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Высокотехнологичный саундбар премиум-класса в формате 5.1.2 каналов, созданный для полного погружения без загромождения интерьера. Официальный релиз выделяет 11 встроенных динамиков, включая акустические лучи для вертикального звукового поля Dolby Atmos. Сабвуфер оснащен системой ИИ-анализа «AI Dynamic Bass Control» для устранения вибрационных искажений. Присутствует режим «Q-Symphony» для работы в едином ритме с динамиками ТВ Samsung, активный усилитель речи (AVA Pro) и поддержка трансляции контента по AirPlay.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Акустическая система Samsung HW-Q800H/PY - по цене 47440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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