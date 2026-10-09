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Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый

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Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 1
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 2
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 3
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 4
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 5
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 6
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 7
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 8
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 9
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 10
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 1
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 2
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 3
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 4
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 5
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 6
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 7
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 8
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 9
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 10
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 010 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751158
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый
7 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gorenje
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
455x261x353 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х30
Вес, кг.
12.1

Описание товара Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый

Соло-печь из линейки Advanced белого цвета с электронным кнопочно-поворотным управлением. Имеет 11 автопрограмм и функцию очистки паром AquaClean. Оборудована цифровым дисплеем, таймером и надежной системой блокировки панели.



Теги товара: 800 Вт, белые, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gorenje
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
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Габариты
455x261x353 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Соло-печь из линейки Advanced белого цвета с электронным кнопочно-поворотным управлением. Имеет 11 автопрограмм и функцию очистки паром AquaClean. Оборудована цифровым дисплеем, таймером и надежной системой блокировки панели.


Теги товара: 800 Вт, белые, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая Печь Gorenje MO20A3WH 20л. 800Вт белый - стоимость товара 7010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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