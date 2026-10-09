Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый
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Характеристики
Описание товара Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый
Микроволновая печь Gorenje MO20A3T4 серого цвета подходит для разморозки продуктов, а также приготовления и разогрева блюд. Внутри есть поворотный стол диаметром 25.5, который обеспечивает равномерный нагрев пищи. Внутреннее покрытие из эмалированной стали легко очищается от загрязнений. Печь Gorenje MO20A3T4 имеет 5 уровней мощности и 2 автоматические программы. Для управления режимами предусмотрен дисплей и поворотные механизмы. Также модель оснащена таймером, который можно завести максимум на 95 минут. О завершении работы прибора сообщает звуковой сигнал. Микроволновая печь имеет навесную дверцу, которая открывается в левую сторону с помощью кнопки. От использования детьми и использования устройства с открытой дверцей предусмотрена защита.
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Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт
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