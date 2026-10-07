Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый
Микроволновая печь Haier HMB-MM207WA выглядит сдержанно и опрятно: корпус белого цвета, фронтальная панель с поворотными регуляторами и навесная дверца с удобной ручкой. Петли расположены слева, для естественного открывания правой рукой. Габаритные размеры 25,9?44?35,6 см позволяют поставить прибор на рабочей поверхности или на полке. В основе работы — микроволновый нагрев. Мощность микроволн 700 Вт и пять уровней интенсивности пригодятся для разогрева порций разного объема. Камера на 20 литров вмещает повседневную посуду, а вращающееся стеклянное блюдо диаметром 25,5 см помогает прогревать содержимое равномерно. Галогенная подсветка дает четкий обзор, механический таймер отсчитывает заданное время. Для заготовок из морозилки предусмотрена автоматическая разморозка: доступны две программы, которые избавляют от подбора параметров вручную. Когда нужно больше контроля, можно выбрать размораживание по весу или задать интервал по времени. Такой подход удобен для хлеба, овощных смесей или порционных кусков мяса, когда важна деликатность обработки. Модель отдельностоящая — не требует встройки. Подключение рассчитано на 1050 Вт при напряжении 220-240 В и частоте 50/60 Гц, так что прибор стабильно работает в бытовой сети. Вес 10,24 кг облегчает перестановку, а 11,29 кг в упаковке удобно учитывать при доставке. Лаконичная панель управления и простые действия по уходу экономят время каждый день. Ключевые преимущества Габариты 25,9?44?35,6 см упрощают размещение на кухне с ограниченной площадью. Механические поворотные переключатели означают наглядное и быстрое управление без лишних кнопок. Автоматическая разморозка: две программы подбирают параметры без ручных расчетов. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-D3001 20л. 700Вт черная/хром
-
В наличииЦена 5 500 руб.1375 руб. в СплитМикроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-D3030 20л. 700Вт черная
-
В наличииЦена 5 600 руб.1400 руб. в СплитМикроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый
-
В наличииЦена 5 640 руб.1410 руб. в СплитМикроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный
-
В наличииЦена 5 660 руб.1415 руб. в СплитМикроволновая Печь Supra 20SBG27 20л. 700Вт черный
-
В наличииЦена 5 830 руб.1458 руб. в СплитМикроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая...
-
В наличииЦена 5 840 руб.1460 руб. в СплитМикроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром
-
В наличииЦена 5 870 руб.1468 руб. в СплитМикроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черн...
-
В наличииЦена 5 900 руб.1475 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-M2059
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитМикроволновая печь Midea AM820CMF
-
В наличииЦена 5 980 руб.1495 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт
Отзывы о товаре Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый