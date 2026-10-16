Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый
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Характеристики
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.8
Количество скоростей / режимов
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб.
В наличии
Код товара: 751076
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
мерный стакан
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.8
Количество скоростей / режимов
6
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения, турборежим, функция взбивания, колка льда, плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х14
Вес, кг.
1.85
Описание товара Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый
Блендер Candy CB-200 станет одной из самых полезных вещей на вашей кухне, сэкономит время на готовке и сделает домашнее меню более разнообразным. С ним можно просто и быстро готовить супы-пюре, соусы, смузи, паштеты, кремы и блюда с нежной однородной текстурой. Погружной блендер удобен тем, что продукты можно измельчать прямо в имеющейся емкости и готовить небольшими объемами, не используя лишнюю посуду.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Бренд
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
мерный стакан
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.8
Развернуть
Количество скоростей / режимов
6
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения, турборежим, функция взбивания, колка льда, плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Блендер Candy CB-200 станет одной из самых полезных вещей на вашей кухне, сэкономит время на готовке и сделает домашнее меню более разнообразным. С ним можно просто и быстро готовить супы-пюре, соусы, смузи, паштеты, кремы и блюда с нежной однородной текстурой. Погружной блендер удобен тем, что продукты можно измельчать прямо в имеющейся емкости и готовить небольшими объемами, не используя лишнюю посуду.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2540 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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