Технический фен Daewoo DAF 2000 2000Вт темп.350-550С
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб.
В наличии
Код товара: 750940
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 860 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
1.5
Описание товара Технический фен Daewoo DAF 2000 2000Вт темп.350-550С
Технический фен Daewoo DAF 2000 2000Вт темп.350-550С
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе, 2000 вт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитФен технический Зубр ФТ-2000
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитФен строительный Sturm! HG2004
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитФен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима
-
В наличииЦена 2 580 руб.645 руб. в СплитФен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитФен Интерскол ФЭ-2000Э (192.0.1.00)
-
В наличииЦена 2 900 руб. 4 440 руб.725 руб. в СплитСтроительный фен Зубр ФТ-П1600
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитФен электрический Интерскол ФЭ-2000ЭМ (385.0.1.00)
-
В наличииЦена 3 360 руб.840 руб. в СплитФен Зубр ФТ-П1800
-
В наличииЦена 3 880 руб.970 руб. в СплитСтроительный фен Зубр ФТ-П1800 К
-
В наличииЦена 4 100 руб. 6 460 руб.1025 руб. в СплитФен технический Зубр Профессионал ФТ-П2000 М2Д
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитСтроительный фен Зубр ФТ-П2000 М2ДК
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитТермопистолет Makita HG6030K
Технический фен Daewoo DAF 2000 2000Вт темп.350-550С
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе, 2000 вт
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе, 2000 вт
Технический фен Daewoo DAF 2000 2000Вт темп.350-550С - по цене 1860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Технический фен Daewoo DAF 2000 2000Вт темп.350-550С