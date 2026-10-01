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Телевизор LEFF 24" DLED FHD 24F260T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LEFF 24" DLED FHD 24F260T

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
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  • Телевизор LEFF 24&quot; DLED FHD 24F260T - фото 6
  • Телевизор LEFF 24&quot; DLED FHD 24F260T - фото 7
  • Телевизор LEFF 24&quot; DLED FHD 24F260T - фото 8
  • Телевизор LEFF 24&quot; DLED FHD 24F260T - фото 9
  • Телевизор LEFF 24&quot; DLED FHD 24F260T - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 720 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750720
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LEFF 24" DLED FHD 24F260T
8 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, компонентный вход, композитный AV, VGA (D-Sub), антенный вход, CI+/PCMCIA
Количество HDMI
1
Количество USB
1
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х40х10
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор LEFF 24" DLED FHD 24F260T

Leff 24F260T – это телевизор, созданный для тех, кто ценит компактность и функциональность. С диагональю 24 дюйма он идеально впишется в небольшую комнату, кухню или дачу. Несмотря на скромные размеры, этот телевизор предлагает яркое и четкое изображение в формате HD.

Отзывы о товаре Телевизор LEFF 24" DLED FHD 24F260T




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, компонентный вход, композитный AV, VGA (D-Sub), антенный вход, CI+/PCMCIA
Количество HDMI
1
Количество USB
1
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Беларусь
Описание
Leff 24F260T – это телевизор, созданный для тех, кто ценит компактность и функциональность. С диагональю 24 дюйма он идеально впишется в небольшую комнату, кухню или дачу. Несмотря на скромные размеры, этот телевизор предлагает яркое и четкое изображение в формате HD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LEFF 24" DLED FHD 24F260T - стоимость товара 8720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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