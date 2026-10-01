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Телевизор LEFF 24" DLED FHD SALUT SMART 24F690T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LEFF 24" DLED FHD SALUT SMART 24F690T

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Телевизор LEFF 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24F690T - фото 1
Телевизор LEFF 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24F690T - фото 2
Телевизор LEFF 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24F690T - фото 3
Телевизор LEFF 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24F690T - фото 4
Телевизор LEFF 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24F690T - фото 5
Телевизор LEFF 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24F690T - фото 6
Телевизор LEFF 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24F690T - фото 7
Телевизор LEFF 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24F690T - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LEFF 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24F690T - фото 1
  • Телевизор LEFF 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24F690T - фото 2
  • Телевизор LEFF 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24F690T - фото 3
  • Телевизор LEFF 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24F690T - фото 4
  • Телевизор LEFF 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24F690T - фото 5
  • Телевизор LEFF 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24F690T - фото 6
  • Телевизор LEFF 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24F690T - фото 7
  • Телевизор LEFF 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24F690T - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 360 руб. 
В наличии
Код товара: 750721
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LEFF 24" DLED FHD SALUT SMART 24F690T
9 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный (видео), HDMI, USB
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х40х10
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор LEFF 24" DLED FHD SALUT SMART 24F690T

LED-телевизор Leff 24F690T оснащен оптимальным для 24-дюймового экрана Full HD разрешением. Угол обзора 178° сохраняет четкость картинки и реалистичность передачи цвета при просмотре ТВ из любой точки комнаты. Динамики на 6 Вт дополнены системой улучшения звука Dolby Digital. ОС Салют ТВ открывает доступ к приложениям Smart TV, расширенным настройкам и функциям. 1 ГБ ОЗУ хватает для работы ТВ без зависаний, а 8 ГБ встроенной памяти – для установки приложений для всей семьи. На пульте ДУ есть кнопка для активации ассистента Салют и управления телевизором голосом.

Отзывы о товаре Телевизор LEFF 24" DLED FHD SALUT SMART 24F690T




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный (видео), HDMI, USB
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Беларусь
Описание
LED-телевизор Leff 24F690T оснащен оптимальным для 24-дюймового экрана Full HD разрешением. Угол обзора 178° сохраняет четкость картинки и реалистичность передачи цвета при просмотре ТВ из любой точки комнаты. Динамики на 6 Вт дополнены системой улучшения звука Dolby Digital. ОС Салют ТВ открывает доступ к приложениям Smart TV, расширенным настройкам и функциям. 1 ГБ ОЗУ хватает для работы ТВ без зависаний, а 8 ГБ встроенной памяти – для установки приложений для всей семьи. На пульте ДУ есть кнопка для активации ассистента Салют и управления телевизором голосом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LEFF 24" DLED FHD SALUT SMART 24F690T - стоимость товара 9360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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