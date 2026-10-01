Top.Mail.Ru
Телевизор ASANO 24" DLED HD WHITE SALUT SMART 24LH5011T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор ASANO 24" DLED HD WHITE SALUT SMART 24LH5011T

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор ASANO 24&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 24LH5011T - фото 1
Телевизор ASANO 24&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 24LH5011T - фото 2
Телевизор ASANO 24&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 24LH5011T - фото 3
Телевизор ASANO 24&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 24LH5011T - фото 4
Телевизор ASANO 24&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 24LH5011T - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
23.6
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор ASANO 24&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 24LH5011T - фото 1
  • Телевизор ASANO 24&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 24LH5011T - фото 2
  • Телевизор ASANO 24&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 24LH5011T - фото 3
  • Телевизор ASANO 24&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 24LH5011T - фото 4
  • Телевизор ASANO 24&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 24LH5011T - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 570 руб. 
В наличии
Код товара: 750699
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор ASANO 24" DLED HD WHITE SALUT SMART 24LH5011T
9 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asano
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
23.6
Диагональ экрана, см
60
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI x2, антенный вход, композитный mini AV
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х40х10
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор ASANO 24" DLED HD WHITE SALUT SMART 24LH5011T

? Телевизор ASANO 24LH5011T — это идеальное решение для тех, кто ищет компактный и функциональный телевизор для кухни или дачи. С диагональю экрана 23.6 дюйма и разрешением 1366x768 (HD), он обеспечит четкое и яркое изображение. ? Благодаря технологии прямой подсветки (Direct LED) и частоте матрицы 60 Гц, вы сможете наслаждаться качественным изображением при просмотре любимых фильмов и передач. ? Удобный Smart-пульт с голосовым управлением и поддержкой голосового поиска делает использование телевизора еще более комфортным. Вы сможете легко находить нужный контент, не тратя время на долгие поиски. ? Подключение к интернету осуществляется через Wi-Fi или Ethernet (LAN), что позволяет вам использовать платформу Smart TV Салют ТВ для доступа к множеству приложений и сервисов. ? Телевизор оснащен двумя HDMI и двумя USB портами, что дает возможность подключать различные устройства, такие как игровые консоли или флеш-накопители. ? С мощностью звуковой системы 6 Вт и выходом на наушники, вы сможете наслаждаться качественным звуком, не беспокоя окружающих. ? Компактные размеры и стильный дизайн делают этот телевизор отличным дополнением к любому интерьеру.

Отзывы о товаре Телевизор ASANO 24" DLED HD WHITE SALUT SMART 24LH5011T




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asano
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
23.6
Диагональ экрана, см
60
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI x2, антенный вход, композитный mini AV
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Беларусь
Описание
? Телевизор ASANO 24LH5011T — это идеальное решение для тех, кто ищет компактный и функциональный телевизор для кухни или дачи. С диагональю экрана 23.6 дюйма и разрешением 1366x768 (HD), он обеспечит четкое и яркое изображение. ? Благодаря технологии прямой подсветки (Direct LED) и частоте матрицы 60 Гц, вы сможете наслаждаться качественным изображением при просмотре любимых фильмов и передач. ? Удобный Smart-пульт с голосовым управлением и поддержкой голосового поиска делает использование телевизора еще более комфортным. Вы сможете легко находить нужный контент, не тратя время на долгие поиски. ? Подключение к интернету осуществляется через Wi-Fi или Ethernet (LAN), что позволяет вам использовать платформу Smart TV Салют ТВ для доступа к множеству приложений и сервисов. ? Телевизор оснащен двумя HDMI и двумя USB портами, что дает возможность подключать различные устройства, такие как игровые консоли или флеш-накопители. ? С мощностью звуковой системы 6 Вт и выходом на наушники, вы сможете наслаждаться качественным звуком, не беспокоя окружающих. ? Компактные размеры и стильный дизайн делают этот телевизор отличным дополнением к любому интерьеру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор ASANO 24" DLED HD WHITE SALUT SMART 24LH5011T - данный товар вы можете купить по цене 9570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...