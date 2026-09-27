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Процессор CPU Intel i5-9500T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор CPU Intel i5-9500T

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Процессор CPU Intel i5-9500T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
9500T
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Coffee Lake-R
Количество ядер
6
Количество потоков
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 790 руб. 
Начислим 221 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750567
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Процессор CPU Intel i5-9500T
13 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
9500T
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Coffee Lake-R
Количество ядер
6
Количество потоков
6
Объем кэша L1
384
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
9
Базовая тактовая частота, ГГц
2.2
Частота процессора в режиме Turbo
3.7
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Процессор CPU Intel i5-9500T

Процессор Intel на ядре Coffee Lake-R сочетает 6 ядер и 6 потоков, обеспечивая уверенную работу в многозадачном режиме. Базовая частота 2,2 ГГц в режиме Turbo достигает 3,7 ГГц, помогая быстрее справляться с нагрузками и требовательными задачами. Модель оснащена кэш-памятью: 384 КБ L1, 1,5 МБ L2 и 9 МБ L3 — для эффективной обработки данных. Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 630 позволяет использовать процессор без отдельного графического решения для совместимых задач. Поддерживается память DDR4, а установка выполняется в разъём LGA 1151. Техпроцесс 14 нм и максимальная рабочая температура до 100 °C дополняют сбалансированные характеристики процессора для производительной системы на базе Intel.

Отзывы о товаре Процессор CPU Intel i5-9500T




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Характеристики
Бренд
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
9500T
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Coffee Lake-R
Количество ядер
6
Количество потоков
6
Объем кэша L1
384
Объем кэша L2
1.5
Развернуть
Объем кэша L3
9
Базовая тактовая частота, ГГц
2.2
Частота процессора в режиме Turbo
3.7
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel на ядре Coffee Lake-R сочетает 6 ядер и 6 потоков, обеспечивая уверенную работу в многозадачном режиме. Базовая частота 2,2 ГГц в режиме Turbo достигает 3,7 ГГц, помогая быстрее справляться с нагрузками и требовательными задачами. Модель оснащена кэш-памятью: 384 КБ L1, 1,5 МБ L2 и 9 МБ L3 — для эффективной обработки данных. Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 630 позволяет использовать процессор без отдельного графического решения для совместимых задач. Поддерживается память DDR4, а установка выполняется в разъём LGA 1151. Техпроцесс 14 нм и максимальная рабочая температура до 100 °C дополняют сбалансированные характеристики процессора для производительной системы на базе Intel.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор CPU Intel i5-9500T - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 13790 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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