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Пикник - Вечное Движение (Gold Vinyl) (4680068807443) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Пикник - Вечное Движение (Gold Vinyl) (4680068807443) виниловая пластинка

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Пикник - Вечное Движение (Gold Vinyl) (4680068807443) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Вечное Движение (Gold Vinyl) (4680068807443) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Вечное Движение (Gold Vinyl) (4680068807443) виниловая пластинка - фото 3
Пикник - Вечное Движение (Gold Vinyl) (4680068807443) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Вечное Движение
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Вечное Движение (Gold Vinyl) (4680068807443) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Вечное Движение (Gold Vinyl) (4680068807443) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Вечное Движение (Gold Vinyl) (4680068807443) виниловая пластинка - фото 3
  • Пикник - Вечное Движение (Gold Vinyl) (4680068807443) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750391
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пикник - Вечное Движение (Gold Vinyl) (4680068807443) виниловая пластинка
2 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807443]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Вечное Движение
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Дориан (Грей), Рабы фантазий, Двор, По ночам в плаще немодном, Сколько дикого, сколько тёмного, Бокал, Маскарад, Аллилуйя, Маленькая королева, Музыка струн (Инструментал), А знали ли Шива и Вишну?, Жду..., Махаяна, Движение (Инструментал)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Вечное Движение (Gold Vinyl) (4680068807443) виниловая пластинка

Советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего «Пикника» сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год.

Треклист

  1. Дориан (Грей)
  2. Рабы фантазий
  3. Двор
  4. По ночам в плаще немодном
  5. Сколько дикого, сколько тёмного
  6. Бокал
  7. Маскарад
  8. Аллилуйя
  9. Маленькая королева
  10. Музыка струн (Инструментал)
  11. А знали ли Шива и Вишну?
  12. Жду...
  13. Махаяна
  14. Движение (Инструментал)

Отзывы о товаре Пикник - Вечное Движение (Gold Vinyl) (4680068807443) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807443]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Вечное Движение
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Дориан (Грей), Рабы фантазий, Двор, По ночам в плаще немодном, Сколько дикого, сколько тёмного, Бокал, Маскарад, Аллилуйя, Маленькая королева, Музыка струн (Инструментал), А знали ли Шива и Вишну?, Жду..., Махаяна, Движение (Инструментал)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание

Советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего «Пикника» сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год.

Треклист

  1. Дориан (Грей)
  2. Рабы фантазий
  3. Двор
  4. По ночам в плаще немодном
  5. Сколько дикого, сколько тёмного
  6. Бокал
  7. Маскарад
  8. Аллилуйя
  9. Маленькая королева
  10. Музыка струн (Инструментал)
  11. А знали ли Шива и Вишну?
  12. Жду...
  13. Махаяна
  14. Движение (Инструментал)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пикник - Вечное Движение (Gold Vinyl) (4680068807443) виниловая пластинка - купить по цене 2820 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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