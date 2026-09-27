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Лучшие 50 том 1 (LP) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Лучшие 50 том 1 (LP)

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Мельница
Альбом (сингл)
Лучшее 50 Том 1
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Лучшие 50 том 1 (LP) - фото 1
  • Лучшие 50 том 1 (LP) - фото 2
  • Лучшие 50 том 1 (LP) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750333
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Лучшие 50 том 1 (LP)
2 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807559]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Мельница
Альбом (сингл)
Лучшее 50 Том 1
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Дорога сна, На север, Оборотень, Воин Вереска, Ночная Кобыла, Прялка, Господин горных дорог, Невеста Полоза, Зов Крови, Двери Тамерлана
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Лучшие 50 том 1 (LP)

Российская фолк-рок-группа из Москвы. Основана 15 октября 1999 года музыкантами распавшейся группы «Тиль Уленшпигель». Вокалистка, арфистка и основной автор песен - Хелависа.

Отзывы о товаре Лучшие 50 том 1 (LP)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807559]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Мельница
Альбом (сингл)
Лучшее 50 Том 1
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Дорога сна, На север, Оборотень, Воин Вереска, Ночная Кобыла, Прялка, Господин горных дорог, Невеста Полоза, Зов Крови, Двери Тамерлана
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Российская фолк-рок-группа из Москвы. Основана 15 октября 1999 года музыкантами распавшейся группы «Тиль Уленшпигель». Вокалистка, арфистка и основной автор песен - Хелависа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лучшие 50 том 1 (LP) - данный товар вы можете купить по цене 2760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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