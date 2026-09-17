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Радиатор масляный ENGY EN-2205 Modern купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиатор масляный ENGY EN-2205 Modern

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Радиатор масляный ENGY EN-2205 Modern - фото 1
Радиатор масляный ENGY EN-2205 Modern - фото 2
Радиатор масляный ENGY EN-2205 Modern - фото 3
Радиатор масляный ENGY EN-2205 Modern - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
10
Мощность обогрева, Вт
1000
Количество секций
5
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
  • Радиатор масляный ENGY EN-2205 Modern - фото 1
  • Радиатор масляный ENGY EN-2205 Modern - фото 2
  • Радиатор масляный ENGY EN-2205 Modern - фото 3
  • Радиатор масляный ENGY EN-2205 Modern - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 249 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750304
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Радиатор масляный ENGY EN-2205 Modern
3 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Радиатор, упаковка
Площадь обогрева, м2
10
Мощность обогрева, Вт
1000
Таймер
нет
Количество секций
5
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Радиатор масляный ENGY EN-2205 Modern

Масляный радиатор Engy EN-2205 Modern (5 секций 1000Вт) белый. Радиатор масляный серия Modern, мощность 1000 Вт, 5 секций, компактный типоразмер секций, размеры секции (ШхВ) 120х500 мм, защита от перегрева, световой индикатор работы, регулируемый термостат, регулировка мощности, колёсики для перемещения и устройство для намотки сетевого шнура.

Отзывы о товаре Радиатор масляный ENGY EN-2205 Modern




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Радиатор, упаковка
Площадь обогрева, м2
10
Мощность обогрева, Вт
1000
Таймер
нет
Количество секций
5
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Развернуть
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный радиатор Engy EN-2205 Modern (5 секций 1000Вт) белый. Радиатор масляный серия Modern, мощность 1000 Вт, 5 секций, компактный типоразмер секций, размеры секции (ШхВ) 120х500 мм, защита от перегрева, световой индикатор работы, регулируемый термостат, регулировка мощности, колёсики для перемещения и устройство для намотки сетевого шнура.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор масляный ENGY EN-2205 Modern - данный товар вы можете купить по цене 3450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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