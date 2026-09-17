Iron Savior - The Landing (0884860179713) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Savior
Альбом (сингл)
The Landing
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 748611
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Характеристики
Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0884860179713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Savior
Альбом (сингл)
The Landing
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Descending, The Savior, Starlight, March Of Doom, Heavy Metal Never Dies, Moment In Time, Hall Of The Heroes, R.V. Ready, Faster Than All, Before The Pain, No Guts No Glory
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Iron Savior - The Landing (0884860179713) виниловая пластинка
"The Landing" - седьмой студийный альбом немецкой пауэр-метал-группы Iron Savior, вышедший в 2011 году. Переиздание на оранжевом виниле. Iron Savior - немецкая группа, играющая в стиле пауэр-метал, созданная в 1996 году Питом Силком, Каем Хансеном, и Томеном Штаухом. Основной темой песен группы является научная фантастика. Большинство их песен повествуют о космическом корабле "Iron Savior" и связаны с исчезнувшим континентом - Атлантидой. В текстах песен также встречаются темы восприятия реальности и духа свободы. Стиль музыки имеет большое сходство с группами Gamma Ray и Helloween, из-за того, что Кай Хансен участвовал в разное время во всех этих группах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0884860179713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Savior
Альбом (сингл)
The Landing
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Descending, The Savior, Starlight, March Of Doom, Heavy Metal Never Dies, Moment In Time, Hall Of The Heroes, R.V. Ready, Faster Than All, Before The Pain, No Guts No Glory
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"The Landing" - седьмой студийный альбом немецкой пауэр-метал-группы Iron Savior, вышедший в 2011 году. Переиздание на оранжевом виниле. Iron Savior - немецкая группа, играющая в стиле пауэр-метал, созданная в 1996 году Питом Силком, Каем Хансеном, и Томеном Штаухом. Основной темой песен группы является научная фантастика. Большинство их песен повествуют о космическом корабле "Iron Savior" и связаны с исчезнувшим континентом - Атлантидой. В текстах песен также встречаются темы восприятия реальности и духа свободы. Стиль музыки имеет большое сходство с группами Gamma Ray и Helloween, из-за того, что Кай Хансен участвовал в разное время во всех этих группах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Iron Savior - The Landing (0884860179713) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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