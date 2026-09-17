Описание товара Robyn - Sexistential (0889030046710) виниловая пластинка

«Sexistential» — это самый восторженный альбом, который когда-либо создавала Робин звучание одной из самых влиятельных артисток современной музыки, вернувшейся домой. После клубных медитаций альбома «Honey» 2018 года альбом включает девять глубоко игривых поп-песен, которые перекликаются с её трилогией «Body Talk» определившей целую эпоху. По её словам, альбом задуман так, чтобы «ощущаться как космический корабль, пролетающий сквозь атмосферу на очень высокой скорости и совершающий аварийную посадку». «Именно так я себя чувствовала, словно пережила множество приключений, слишком далеко уйдя в космос, а теперь снова сталкиваюсь с самой собой». Альбом Sexistential, созданный в основном в сотрудничестве с давним соавтором Класом Олундом отличается выразительностью и энергичностью, бросая вызов как эмоциональному, так и биологическому удовольствию, потребностям и нежности. Название альбома изначально было внутренней шуткой, прежде чем она поняла, что оно говорит всё, что она хотела сказать. «Исследование моей чувственной жизни — это то же самое чувство, что и создание хорошей песни», — объясняет она. «Это такая прекрасная, чувственная вибрация, которую так трудно поддерживать. Я чувствую, что цель моей жизни — оставаться возбужденной — это даже не обязательно должно быть связано с сексом, но это чувство чувственности и влечения к тому, что мне нравится, и не позволять ничему затмить это». В честь этой новости Робин выпустила два новых трека с альбома. Опираясь на успех получившего признание первого сингла « Dopamine », новые синглы « Talk To Me » и « Sexistential » еще раз подтверждают одно из самых ярких возвращений десятилетия. « Talk To Me » – спродюсированный Класом Олундом и Оскаром Холтером с участием Макса Мартина в качестве соавтора (их первое сотрудничество с момента выхода « Time Machine » в 2010 году) – это чистое, ничем не разбавленное веселье, словно Робин пытается написать песню в стиле Принса или Gap Band, но с ультрасовременным продюсированием. «Я написала ее во время пандемии, когда не было возможности быть физически активной», – говорит Робин. «Мне нравятся разговорчивые люди, это меня заводит». Новости об альбоме появились на фоне череды недавних публичных выступлений, включая выступление на новогоднем шоу CNN с Андерсоном Купером и Энди Коэном а также два аншлаговых концерта в бруклинском Paramount, которые вызвали огромный ажиотаж и предположения относительно новой музыки Робин. Будь то выступление с Дэвидом Бирном в честь пятидесятой годовщины Saturday Night Live потрясающие живые выступления с такими артистами, как Charli xcx и Грейси Абрамс сотрудничество с Yung Lean и Charli над версией песни Brat «360» или создание саундтрека к парижскому шоу Acne Studio в 2025 году, Робин продолжает формировать и влиять на популярную культуру поистине уникальными способами.