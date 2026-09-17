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Blue Lab Beats - Blue Eclipse (0602458943191) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blue Lab Beats - Blue Eclipse (0602458943191) виниловая пластинка

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Blue Lab Beats - Blue Eclipse (0602458943191) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blue Lab Beats
Альбом (сингл)
Blue Eclipse
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blue Lab Beats - Blue Eclipse (0602458943191) - фото 1
  • Blue Lab Beats - Blue Eclipse (0602458943191) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748596
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Blue Lab Beats - Blue Eclipse (0602458943191) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458943191]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blue Lab Beats
Альбом (сингл)
Blue Eclipse
Жанр
Jazz
Трек-лист
Never Doubt, Say Wow (feat. IDK, Jay Prince), Rice & Peas (feat. Kyra, Bnny Hunna, Aidan), Cherry Blossom (feat. Ben Jones & Parthenope), Sky Paradise (interlude), Wait A While (feat. Amber Navran, Farah Audhali), Sunset In LA, Nights In Tokyo (feat. Kaidi), Take Time (feat. Kojey Radical & Daley), Guava (feat. Poppy Daniels, Richie Seivwright, Camilla George, Kaidi), Blue Eclipse (feat. Poppy Daniels), Brother (feat. Natalie Lindi)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Blue Lab Beats - Blue Eclipse (0602458943191) виниловая пластинка

Лауреат премии GRAMMY дуэт Blue Lab Beats, один из самых горячих продюсерских дуэтов в мире, выпускает свой долгожданный четвертый студийный альбом "Blue Eclipse". Талантливый дуэт, завершивший 2023 год распроданным концертом в KOKO и второй номинацией на премию MOBO, начал 2024 год пышным соул-грувом нового сингла "Wait A While", в записи которого приняли участие номинированная на премию GRAMMY лос-анджелесская певица/продюсер и основательница нео-соул трио Moonchild Эмбер Навран и восходящая британская нео-соул исполнительница Фара Одхал. "Blue Eclipse" предвещает новую захватывающую эру для Blue Lab Beats, а двенадцать песен раскрывают глубину и широту музыкальных амбиций продюсера NK-OK и мультиинструменталиста Mr DM. Среди гостей - номинант на Mercury Prize Коджи Радикал вместе с Дэйли на "Take Time", IDK и Джей Принс на "Say Wow", Эмбер и Фара на "Wait A While" и Поппи Дэниелс на заглавном треке.

Отзывы о товаре Blue Lab Beats - Blue Eclipse (0602458943191) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458943191]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blue Lab Beats
Альбом (сингл)
Blue Eclipse
Жанр
Jazz
Трек-лист
Never Doubt, Say Wow (feat. IDK, Jay Prince), Rice & Peas (feat. Kyra, Bnny Hunna, Aidan), Cherry Blossom (feat. Ben Jones & Parthenope), Sky Paradise (interlude), Wait A While (feat. Amber Navran, Farah Audhali), Sunset In LA, Nights In Tokyo (feat. Kaidi), Take Time (feat. Kojey Radical & Daley), Guava (feat. Poppy Daniels, Richie Seivwright, Camilla George, Kaidi), Blue Eclipse (feat. Poppy Daniels), Brother (feat. Natalie Lindi)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лауреат премии GRAMMY дуэт Blue Lab Beats, один из самых горячих продюсерских дуэтов в мире, выпускает свой долгожданный четвертый студийный альбом "Blue Eclipse". Талантливый дуэт, завершивший 2023 год распроданным концертом в KOKO и второй номинацией на премию MOBO, начал 2024 год пышным соул-грувом нового сингла "Wait A While", в записи которого приняли участие номинированная на премию GRAMMY лос-анджелесская певица/продюсер и основательница нео-соул трио Moonchild Эмбер Навран и восходящая британская нео-соул исполнительница Фара Одхал. "Blue Eclipse" предвещает новую захватывающую эру для Blue Lab Beats, а двенадцать песен раскрывают глубину и широту музыкальных амбиций продюсера NK-OK и мультиинструменталиста Mr DM. Среди гостей - номинант на Mercury Prize Коджи Радикал вместе с Дэйли на "Take Time", IDK и Джей Принс на "Say Wow", Эмбер и Фара на "Wait A While" и Поппи Дэниелс на заглавном треке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blue Lab Beats - Blue Eclipse (0602458943191) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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