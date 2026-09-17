Blue Lab Beats - Blue Eclipse (0602458943191) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Blue Lab Beats - Blue Eclipse (0602458943191) виниловая пластинка
Лауреат премии GRAMMY дуэт Blue Lab Beats, один из самых горячих продюсерских дуэтов в мире, выпускает свой долгожданный четвертый студийный альбом "Blue Eclipse". Талантливый дуэт, завершивший 2023 год распроданным концертом в KOKO и второй номинацией на премию MOBO, начал 2024 год пышным соул-грувом нового сингла "Wait A While", в записи которого приняли участие номинированная на премию GRAMMY лос-анджелесская певица/продюсер и основательница нео-соул трио Moonchild Эмбер Навран и восходящая британская нео-соул исполнительница Фара Одхал. "Blue Eclipse" предвещает новую захватывающую эру для Blue Lab Beats, а двенадцать песен раскрывают глубину и широту музыкальных амбиций продюсера NK-OK и мультиинструменталиста Mr DM. Среди гостей - номинант на Mercury Prize Коджи Радикал вместе с Дэйли на "Take Time", IDK и Джей Принс на "Say Wow", Эмбер и Фара на "Wait A While" и Поппи Дэниелс на заглавном треке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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