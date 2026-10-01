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Necrophobic - Death To All (0194399624814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Necrophobic - Death To All (0194399624814) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
NECROPHOBIC
Альбом (сингл)
Death To All
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Necrophobic - Death To All (0194399624814) - фото 1
  • Necrophobic - Death To All (0194399624814) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748584
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Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0194399624814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
NECROPHOBIC
Альбом (сингл)
Death To All
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Celebration of the Goat, Revelation 666, La Santisima Muerte, For Those who Stayed Satanic, Temple of Damnation, The Tower, Wings of Death, Death to All
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Necrophobic - Death To All (0194399624814) виниловая пластинка

Переиздание классического альбома Necrophobic "Death To All" 2009 года. Имея за спиной тридцать лет активной деятельности, NECROPHOBIC являются бесспорными легендами дэт- и блэк-метал андеграунда. Созданные в 1989 году барабанщиком Йоакимом Стернером, стокгольмские патриоты блэк-метала с самого начала пропагандировали уникальное и бесстрашное видение, подтвердив свое мастерство выпуском в 1993 году ставшего уже легендарным дебютного альбома The Nocturnal Silence. Избегая застенчивого дилетантизма и примитивного звучания, которыми так дорожили многие из их сверстников, NECROPHOBIC создали свою собственную смелую и яркую идентичность, создав плотно-мелодичный, но бесконечно злобный подход к жуткому экстремальному металу, которому с тех пор подражали бесчисленные группы меньшего калибра. С "Death To All", 6-м полноформатным альбомом, NECROPHOBIC уже привнесли свой кощунственный атакующий метал, не говоря уже об огромном внимании к инструментальным деталям. По сравнению с более мелодичным релизом «Hrimthursum» 2006 года, «Death To All», без сомнения, является одним из самых мрачных и холодных музыкальных переживаний, которые вы найдете в этом жанре. Легенды шведского блэк-дэт-метала переиздают этот полноформатный альбом вторым — после «Hrimthursum» — из девяти предстоящих переизданий. Альбом будет доступен на CD в лимитированном слипкейсе, а также на 180-граммовом виниле в гейтфолде с постером. Это издание должно быть в коллекции каждого маньяка блэка и дэт-метала!

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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0194399624814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
NECROPHOBIC
Альбом (сингл)
Death To All
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Celebration of the Goat, Revelation 666, La Santisima Muerte, For Those who Stayed Satanic, Temple of Damnation, The Tower, Wings of Death, Death to All
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Переиздание классического альбома Necrophobic "Death To All" 2009 года. Имея за спиной тридцать лет активной деятельности, NECROPHOBIC являются бесспорными легендами дэт- и блэк-метал андеграунда. Созданные в 1989 году барабанщиком Йоакимом Стернером, стокгольмские патриоты блэк-метала с самого начала пропагандировали уникальное и бесстрашное видение, подтвердив свое мастерство выпуском в 1993 году ставшего уже легендарным дебютного альбома The Nocturnal Silence. Избегая застенчивого дилетантизма и примитивного звучания, которыми так дорожили многие из их сверстников, NECROPHOBIC создали свою собственную смелую и яркую идентичность, создав плотно-мелодичный, но бесконечно злобный подход к жуткому экстремальному металу, которому с тех пор подражали бесчисленные группы меньшего калибра. С "Death To All", 6-м полноформатным альбомом, NECROPHOBIC уже привнесли свой кощунственный атакующий метал, не говоря уже об огромном внимании к инструментальным деталям. По сравнению с более мелодичным релизом «Hrimthursum» 2006 года, «Death To All», без сомнения, является одним из самых мрачных и холодных музыкальных переживаний, которые вы найдете в этом жанре. Легенды шведского блэк-дэт-метала переиздают этот полноформатный альбом вторым — после «Hrimthursum» — из девяти предстоящих переизданий. Альбом будет доступен на CD в лимитированном слипкейсе, а также на 180-граммовом виниле в гейтфолде с постером. Это издание должно быть в коллекции каждого маньяка блэка и дэт-метала!
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