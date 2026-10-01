Necrophobic - Death To All (0194399624814) виниловая пластинка
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Описание товара Necrophobic - Death To All (0194399624814) виниловая пластинка
Переиздание классического альбома Necrophobic "Death To All" 2009 года. Имея за спиной тридцать лет активной деятельности, NECROPHOBIC являются бесспорными легендами дэт- и блэк-метал андеграунда. Созданные в 1989 году барабанщиком Йоакимом Стернером, стокгольмские патриоты блэк-метала с самого начала пропагандировали уникальное и бесстрашное видение, подтвердив свое мастерство выпуском в 1993 году ставшего уже легендарным дебютного альбома The Nocturnal Silence. Избегая застенчивого дилетантизма и примитивного звучания, которыми так дорожили многие из их сверстников, NECROPHOBIC создали свою собственную смелую и яркую идентичность, создав плотно-мелодичный, но бесконечно злобный подход к жуткому экстремальному металу, которому с тех пор подражали бесчисленные группы меньшего калибра. С "Death To All", 6-м полноформатным альбомом, NECROPHOBIC уже привнесли свой кощунственный атакующий метал, не говоря уже об огромном внимании к инструментальным деталям. По сравнению с более мелодичным релизом «Hrimthursum» 2006 года, «Death To All», без сомнения, является одним из самых мрачных и холодных музыкальных переживаний, которые вы найдете в этом жанре. Легенды шведского блэк-дэт-метала переиздают этот полноформатный альбом вторым — после «Hrimthursum» — из девяти предстоящих переизданий. Альбом будет доступен на CD в лимитированном слипкейсе, а также на 180-граммовом виниле в гейтфолде с постером. Это издание должно быть в коллекции каждого маньяка блэка и дэт-метала!
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