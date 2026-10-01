Bad Religion - New Maps Of Hell (8714092686319) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bad Religion
Альбом (сингл)
New Maps Of Hell
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748510
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Характеристики
Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092686319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bad Religion
Альбом (сингл)
New Maps Of Hell
Жанр
панк
Трек-лист
52 Seconds, Heroes & Martyrs, Germs Of Perfection, New Dark Ages, Requiem For Dissent, Before You Die, Honest Goodbye, Dearly Beloved, Grains Of Wrath, Murder, Scrutiny, Prodigal Son, The Grand Delusion, Lost Pilgrim, Submission Complete, Fields Of Mars
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Bad Religion - New Maps Of Hell (8714092686319) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 52 Seconds, Heroes & Martyrs, Germs Of Perfection, New Dark Ages, Requiem For Dissent, Before You Die, Honest Goodbye, Dearly Beloved, Grains Of Wrath, Murder, Scrutiny, Prodigal Son, The Grand Delusion, Lost Pilgrim, Submission Complete, Fields Of Mars
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Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092686319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bad Religion
Альбом (сингл)
New Maps Of Hell
Жанр
панк
Трек-лист
52 Seconds, Heroes & Martyrs, Germs Of Perfection, New Dark Ages, Requiem For Dissent, Before You Die, Honest Goodbye, Dearly Beloved, Grains Of Wrath, Murder, Scrutiny, Prodigal Son, The Grand Delusion, Lost Pilgrim, Submission Complete, Fields Of Mars
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 52 Seconds, Heroes & Martyrs, Germs Of Perfection, New Dark Ages, Requiem For Dissent, Before You Die, Honest Goodbye, Dearly Beloved, Grains Of Wrath, Murder, Scrutiny, Prodigal Son, The Grand Delusion, Lost Pilgrim, Submission Complete, Fields Of Mars
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