Top.Mail.Ru
Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (8430717000963) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (8430717000963) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (8430717000963) - фото 1
Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (8430717000963) - фото 2
Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (8430717000963) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tschaikowsky Masterpieces
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (8430717000963) - фото 1
  • Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (8430717000963) - фото 2
  • Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (8430717000963) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748328
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000963]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tschaikowsky Masterpieces
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Concerto No. 1 in B-flat minor, Op. 23: I. Allegro non troppo e molto maestoso, The Nutcracker Suite, Op. 71a: No. 3, Waltz of the Flowers, Serenade for String Orchestra, Op. 48: II. Valse, String Quartet No. 1, Op. 11: II. Andante cantabile, Swan Lake, Op. 20: Scene by a Lake, Serenade for String Orchestra, Op. 48: I. Pezzo in forma di sonatina, Violin Concerto, Op. 35: III. Finale. Allegro vivacissimo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (8430717000963) виниловая пластинка

«Tchaikovsky – Masterpieces» объединяет некоторые из самых знаковых и эмоционально насыщенных произведений Чайковского, предлагая широкий портрет его оркестрового блеска, мелодического гения и драматической интенсивности. Эта коллекция охватывает величие концертного зала, поэзию балетной сцены и интимность камерной музыки. Издание на виниле Альбом открывается величественной первой частью Концерта для фортепиано с оркестром № 1 си-бемоль минор, соч. 23, одного из самых известных творений Чайковского, прославившегося своим смелым началом и захватывающей романтической силой. Путешествие продолжается сияющим Вальсом цветов из «Щелкунчика», неподвластным времени балетным хитом, наполненным элегантностью и сияющим оркестровым колоритом. Лирическое сердце Чайковского проявляется в Вальсе из Серенады для струнных, соч. 48, а также в нежном Andante cantabile из Струнного квартета № 1, соч. 11, два произведения, демонстрирующие его дар выразительной мелодии и искренней простоты. Выразительная Сцена у озера из «Лебединого озера» добавляет нотку балетной магии, сочетая атмосферу, драматизм и завораживающую красоту. Сборник возвращается к Серенаде для струнных с её изящной вступительной частью, Pezzo in forma di sonatina, прежде чем завершиться захватывающим финалом Скрипичного концерта, соч. 35, блестящим проявлением виртуозности и энергичности. Вместе эти записи освещают множество граней мастерства Чайковского — страстного, лиричного, драматичного и бесконечно пленительного.

Отзывы о товаре Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (8430717000963) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000963]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tschaikowsky Masterpieces
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Concerto No. 1 in B-flat minor, Op. 23: I. Allegro non troppo e molto maestoso, The Nutcracker Suite, Op. 71a: No. 3, Waltz of the Flowers, Serenade for String Orchestra, Op. 48: II. Valse, String Quartet No. 1, Op. 11: II. Andante cantabile, Swan Lake, Op. 20: Scene by a Lake, Serenade for String Orchestra, Op. 48: I. Pezzo in forma di sonatina, Violin Concerto, Op. 35: III. Finale. Allegro vivacissimo
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
«Tchaikovsky – Masterpieces» объединяет некоторые из самых знаковых и эмоционально насыщенных произведений Чайковского, предлагая широкий портрет его оркестрового блеска, мелодического гения и драматической интенсивности. Эта коллекция охватывает величие концертного зала, поэзию балетной сцены и интимность камерной музыки. Издание на виниле Альбом открывается величественной первой частью Концерта для фортепиано с оркестром № 1 си-бемоль минор, соч. 23, одного из самых известных творений Чайковского, прославившегося своим смелым началом и захватывающей романтической силой. Путешествие продолжается сияющим Вальсом цветов из «Щелкунчика», неподвластным времени балетным хитом, наполненным элегантностью и сияющим оркестровым колоритом. Лирическое сердце Чайковского проявляется в Вальсе из Серенады для струнных, соч. 48, а также в нежном Andante cantabile из Струнного квартета № 1, соч. 11, два произведения, демонстрирующие его дар выразительной мелодии и искренней простоты. Выразительная Сцена у озера из «Лебединого озера» добавляет нотку балетной магии, сочетая атмосферу, драматизм и завораживающую красоту. Сборник возвращается к Серенаде для струнных с её изящной вступительной частью, Pezzo in forma di sonatina, прежде чем завершиться захватывающим финалом Скрипичного концерта, соч. 35, блестящим проявлением виртуозности и энергичности. Вместе эти записи освещают множество граней мастерства Чайковского — страстного, лиричного, драматичного и бесконечно пленительного.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (8430717000963) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...