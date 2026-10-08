Louis Armstrong - The Platinum Collection (1LP, 180 Gram) (4601620109416) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Louis Armstrong - The Platinum Collection (1LP, 180 Gram) (4601620109416) виниловая пластинка
"The Platinum Collection" - сборник американского джаз-музыканта и певца Луиса Армстронга, выпущенный в 2026 году. Подборка охватывает разные периоды карьеры музыканта: от записей "Hot Five" 1920-х и эры оркестра 1930-40-х до совместных работ с Эллой Фитцджеральд, Дюком Эллингтоном и Оскаром Питерсоном в 1950-х. В альбом вошли как популярные композиции ("Summertime", "Go Down Moses", "Blueberry Hill", "Mack the Knife"), так и менее известные работы: обработки спиричуэлов, французского шансона, классики мюзиклов и даже аргентинского танго.
Луис Армстронг (1901-1971 гг.) - американский джазовый трубач, вокалист и руководитель биг-бэнда. Армстронг стал одной из самых влиятельных фигур в истории джаза - он не только оказал влияние на развитие жанра, но и популяризовал его во всём мире. В активе музыканта - две премии Грэмми (одна из них - за жизненные достижения), а также множество других наград. Несмотря на то, что Армстронга нет с нами уже более 40 лет, он до сих пор считается одним из лучших джазменов мира.
Side A
- Mack The Knife
- Blueberry Hill
- A Kiss To Build A Dream On
- Kiss Of Fire
- It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)
- Cheek To Cheek
Side B
- Summertime
- When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
- West End Blues
- When the Saints Go Marching In
- Dream A Little Dream Of Me
- C'est si bon
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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"The Platinum Collection" - сборник американского джаз-музыканта и певца Луиса Армстронга, выпущенный в 2026 году. Подборка охватывает разные периоды карьеры музыканта: от записей "Hot Five" 1920-х и эры оркестра 1930-40-х до совместных работ с Эллой Фитцджеральд, Дюком Эллингтоном и Оскаром Питерсоном в 1950-х. В альбом вошли как популярные композиции ("Summertime", "Go Down Moses", "Blueberry Hill", "Mack the Knife"), так и менее известные работы: обработки спиричуэлов, французского шансона, классики мюзиклов и даже аргентинского танго.
Луис Армстронг (1901-1971 гг.) - американский джазовый трубач, вокалист и руководитель биг-бэнда. Армстронг стал одной из самых влиятельных фигур в истории джаза - он не только оказал влияние на развитие жанра, но и популяризовал его во всём мире. В активе музыканта - две премии Грэмми (одна из них - за жизненные достижения), а также множество других наград. Несмотря на то, что Армстронга нет с нами уже более 40 лет, он до сих пор считается одним из лучших джазменов мира.
Side A
- Mack The Knife
- Blueberry Hill
- A Kiss To Build A Dream On
- Kiss Of Fire
- It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)
- Cheek To Cheek
Side B
- Summertime
- When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
- West End Blues
- When the Saints Go Marching In
- Dream A Little Dream Of Me
- C'est si bon
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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