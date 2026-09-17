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36 Crazyfists - Rest Inside The Flames (8719262043749) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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36 Crazyfists - Rest Inside The Flames (8719262043749) виниловая пластинка

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36 Crazyfists - Rest Inside The Flames (8719262043749) - фото 2
36 Crazyfists - Rest Inside The Flames (8719262043749) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
36 Crazyfists
Альбом (сингл)
Rest Inside The Flames
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 36 Crazyfists - Rest Inside The Flames (8719262043749) - фото 1
  • 36 Crazyfists - Rest Inside The Flames (8719262043749) - фото 2
  • 36 Crazyfists - Rest Inside The Flames (8719262043749) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748307
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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36 Crazyfists - Rest Inside The Flames (8719262043749) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
36 Crazyfists
Альбом (сингл)
Rest Inside The Flames
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
I Ll Go Until My Heart Stops, Felt Through a Phone Line, On Any Given Night, Elysium, The Great Descent, Midnight Swim, Aurora, Will Pull This In By Hand, We Cannot Deny, Between the Anchor and the Air, The City Ignites
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара 36 Crazyfists - Rest Inside The Flames (8719262043749) виниловая пластинка

Rest Inside the Flames — третий альбом американской металкор-группы 36 Crazyfists, выпущенный в 2006 году Издание на 180 г виниле с 4-страничным буклетом Металкор-группа 36 Crazyfists из Орегона выпустила свой третий альбом "Rest Inside The Flames" в 2006 году. В записи альбома приняли участие Говард Джонс, бывший фронтмен Killswitch Engage, в треке "Elysium", и Джона Дженкинс (вокалист Milligram и бывший вокалист Only Living Witness) в треке "We Cannot Deny". Среди самых сильных песен альбома — "The Great Descent" и "Felt Through a Phone Line". В него также вошла неожиданная акустическая кода "The City Ignites". Альбом захватывает дух и настоятельно рекомендуется всем поклонникам метала и альтернативной музыки.

Отзывы о товаре 36 Crazyfists - Rest Inside The Flames (8719262043749) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
36 Crazyfists
Альбом (сингл)
Rest Inside The Flames
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
I Ll Go Until My Heart Stops, Felt Through a Phone Line, On Any Given Night, Elysium, The Great Descent, Midnight Swim, Aurora, Will Pull This In By Hand, We Cannot Deny, Between the Anchor and the Air, The City Ignites
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Rest Inside the Flames — третий альбом американской металкор-группы 36 Crazyfists, выпущенный в 2006 году Издание на 180 г виниле с 4-страничным буклетом Металкор-группа 36 Crazyfists из Орегона выпустила свой третий альбом "Rest Inside The Flames" в 2006 году. В записи альбома приняли участие Говард Джонс, бывший фронтмен Killswitch Engage, в треке "Elysium", и Джона Дженкинс (вокалист Milligram и бывший вокалист Only Living Witness) в треке "We Cannot Deny". Среди самых сильных песен альбома — "The Great Descent" и "Felt Through a Phone Line". В него также вошла неожиданная акустическая кода "The City Ignites". Альбом захватывает дух и настоятельно рекомендуется всем поклонникам метала и альтернативной музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


36 Crazyfists - Rest Inside The Flames (8719262043749) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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