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Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Gray

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 460 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748157
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Gray
8 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blackview
Размеры в упаковке, см
28х19х5
Вес, кг.
1.16

Описание товара Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Gray

Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Gray

Отзывы о товаре Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Gray




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Характеристики
Бренд
Blackview
Описание
Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Gray
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Gray - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8460 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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