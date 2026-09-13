Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 4/128Gb Graphite Gray
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Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Xiaomi Redmi Pad 2
Диагональ экрана, дюйм
11
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Тыловая камера, МП
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%16 790 руб. 20 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708392
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Планшеты
Линейка
Xiaomi Redmi Pad 2
Диагональ экрана, дюйм
11
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Емкость аккумулятора
9000
Габариты (ВxГxШ), мм
166x255x7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х5
Вес, г.
800
Описание товара Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 4/128Gb Graphite Gray
Xiaomi Redmi Pad 2 — это планшет с большим экраном и мощным процессором, который обеспечивает высокую производительность и быструю работу системы. Устройство имеет яркий и чёткий дисплей 11 с разрешением 2560x1600 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Планшеты
Линейка
Xiaomi Redmi Pad 2
Диагональ экрана, дюйм
11
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Емкость аккумулятора
9000
Развернуть
Габариты (ВxГxШ), мм
166x255x7
Страна производитель
Китай
Xiaomi Redmi Pad 2 — это планшет с большим экраном и мощным процессором, который обеспечивает высокую производительность и быструю работу системы. Устройство имеет яркий и чёткий дисплей 11 с разрешением 2560x1600 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
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