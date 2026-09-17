Top.Mail.Ru
Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 1
Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 2
Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 3
Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 4
Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 5
Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 6
Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 7
Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 8
Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 9
Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 10
Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 11
Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 12
Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 13
Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 14
Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 1
  • Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 2
  • Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 3
  • Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 4
  • Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 5
  • Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 6
  • Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 7
  • Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 8
  • Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 9
  • Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 10
  • Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 11
  • Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 12
  • Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 13
  • Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 14
  • Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747978
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг
4 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Количество колес
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х49х13
Вес, кг.
7.86

Описание товара Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг

Хозяйственная тележка Matrix 98211 предназначена для перемещения грузов массой до 150 кг. На платформе размером 730 x 475 мм можно разместить даже крупногабаритные предметы.

Преимущества

  • Продуманная конструкция — противоскользящее покрытие платформы препятствует смещению груза во время транспортировки.
  • Прочность — стальная рама выдерживает высокие нагрузки без риска деформации.
  • Комфортная эксплуатация — рукоятка с накладкой из вспененного полипропилена обеспечивает удобный захват.
  • Компактность — благодаря складной платформе тележка не занимает много места во время хранения и транспортировки.

Отзывы о товаре Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Количество колес
4
Страна производитель
Китай
Описание

Хозяйственная тележка Matrix 98211 предназначена для перемещения грузов массой до 150 кг. На платформе размером 730 x 475 мм можно разместить даже крупногабаритные предметы.

Преимущества

  • Продуманная конструкция — противоскользящее покрытие платформы препятствует смещению груза во время транспортировки.
  • Прочность — стальная рама выдерживает высокие нагрузки без риска деформации.
  • Комфортная эксплуатация — рукоятка с накладкой из вспененного полипропилена обеспечивает удобный захват.
  • Компактность — благодаря складной платформе тележка не занимает много места во время хранения и транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - купить по цене 4840 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...