Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W
Оригинальный товар
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Характеристики
Подходит для моделей
VC-12, VC-30W
Комплектация
Стартер - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
В наличии
Код товара: 747968
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 060 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-12, VC-30W
Комплектация
Стартер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
460
Описание товара Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W
Стартер Denzel 98027 — пусковой механизм для виброплит Denzel VC-12 и VC-30W. Обеспечивает быстрый запуск двигателя. Предназначен для замены вышедшего из строя узла.
Преимущества
- Прочность — стартер изготовлен из качественного ударопрочного пластика.
- Долговечность — надежная конструкция катушки и храповика в сочетании с износостойким тросом выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Высокая точность изготовления — механизм работает плавно, облегчая запуск двигателя.
- Легкий монтаж и демонтаж — замена стартера не требует специальных навыков и не занимает много времени.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-12, VC-30W
Комплектация
Стартер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Стартер Denzel 98027 — пусковой механизм для виброплит Denzel VC-12 и VC-30W. Обеспечивает быстрый запуск двигателя. Предназначен для замены вышедшего из строя узла.
Преимущества
- Прочность — стартер изготовлен из качественного ударопрочного пластика.
- Долговечность — надежная конструкция катушки и храповика в сочетании с износостойким тросом выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Высокая точность изготовления — механизм работает плавно, облегчая запуск двигателя.
- Легкий монтаж и демонтаж — замена стартера не требует специальных навыков и не занимает много времени.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W - по цене 1060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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