Top.Mail.Ru
Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98026, VC-30W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98026, VC-30W

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98026, VC-30W - фото 1
Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98026, VC-30W - фото 2
Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98026, VC-30W - фото 3
Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98026, VC-30W - фото 4
Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98026, VC-30W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подходит для моделей
VC-30W
Комплектация
Ремень приводной - 1 шт
  • Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98026, VC-30W - фото 1
  • Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98026, VC-30W - фото 2
  • Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98026, VC-30W - фото 3
  • Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98026, VC-30W - фото 4
  • Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98026, VC-30W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747967
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98026, VC-30W
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-30W
Комплектация
Ремень приводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х2
Вес, г.
100

Описание товара Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98026, VC-30W

Приводной ремень Denzel 98026 передает крутящий момент с выходного вала, обеспечивая эффективное функционирование виброплиты Denzel VC-30W. Позволяет восстановить работоспособность техники в случае растяжения или обрыва установленного ремня.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — высококачественная резина устойчива к растяжению и истиранию.
  • Возможность использования в сложных условиях — ремень сохраняет рабочие свойства даже в условиях повышенной влажности и запыленности, высоких и низких температур.
  • Простая установка — замена ремня не занимает много времени.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98026, VC-30W




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-30W
Комплектация
Ремень приводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Приводной ремень Denzel 98026 передает крутящий момент с выходного вала, обеспечивая эффективное функционирование виброплиты Denzel VC-30W. Позволяет восстановить работоспособность техники в случае растяжения или обрыва установленного ремня.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — высококачественная резина устойчива к растяжению и истиранию.
  • Возможность использования в сложных условиях — ремень сохраняет рабочие свойства даже в условиях повышенной влажности и запыленности, высоких и низких температур.
  • Простая установка — замена ремня не занимает много времени.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98026, VC-30W - стоимость товара 670 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...