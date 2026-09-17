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Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98024, VC-30W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98024, VC-30W

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Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98024, VC-30W - фото 1
Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98024, VC-30W - фото 2
Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98024, VC-30W - фото 3
Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98024, VC-30W - фото 4
Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98024, VC-30W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подходит для моделей
VC-30W
Комплектация
Транспортировочные колеса - 1 шт
  • Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98024, VC-30W - фото 1
  • Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98024, VC-30W - фото 2
  • Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98024, VC-30W - фото 3
  • Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98024, VC-30W - фото 4
  • Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98024, VC-30W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747965
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98024, VC-30W
1 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-30W
Комплектация
Транспортировочные колеса - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х9х9
Вес, г.
810

Описание товара Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98024, VC-30W

Транспортировочный комплект Denzel 98024 предназначен для перемещения виброплиты Denzel VC-30W на небольшие расстояния. Ускоряет выполнение работ по уплотнению гравия, песка, щебня, асфальта, а также укладку тротуарной плитки.

Преимущества

  • Эффективность — перемещение виброплиты происходит быстро и без усилий.
  • Простая установка — монтаж не занимает много времени.
  • Высокое качество изготовления — колеса прослужат долго.



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Отзывы о товаре Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98024, VC-30W




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-30W
Комплектация
Транспортировочные колеса - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Транспортировочный комплект Denzel 98024 предназначен для перемещения виброплиты Denzel VC-30W на небольшие расстояния. Ускоряет выполнение работ по уплотнению гравия, песка, щебня, асфальта, а также укладку тротуарной плитки.

Преимущества

  • Эффективность — перемещение виброплиты происходит быстро и без усилий.
  • Простая установка — монтаж не занимает много времени.
  • Высокое качество изготовления — колеса прослужат долго.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98024, VC-30W - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1510 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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