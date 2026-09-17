Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W
Оригинальный товар
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Характеристики
Подходит для моделей
VC-30W
Комплектация
Коврик полиуретановый - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб.
В наличии
Код товара: 747963
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 000 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-30W
Комплектация
Коврик полиуретановый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х46х1
Вес, кг.
2.2
Описание товара Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W
Полиуретановый коврик Denzel 98022 предназначен для установки на виброплиту Denzel VC-30W. Используется во время укладки тротуарной плитки. Обеспечивает бережное уплотнение на любых поверхностях.
Преимущества
- Аккуратная работа — коврик предотвращает появление сколов и трещин на плитке.
- Высокий ресурс — полиуретан характеризуется эластичностью и износостойкостью.
- Простая установка — особые усилия и специализированные навыки не требуются.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-30W
Комплектация
Коврик полиуретановый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Полиуретановый коврик Denzel 98022 предназначен для установки на виброплиту Denzel VC-30W. Используется во время укладки тротуарной плитки. Обеспечивает бережное уплотнение на любых поверхностях.
Преимущества
- Аккуратная работа — коврик предотвращает появление сколов и трещин на плитке.
- Высокий ресурс — полиуретан характеризуется эластичностью и износостойкостью.
- Простая установка — особые усилия и специализированные навыки не требуются.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W - купить по цене 3000 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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