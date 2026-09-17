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Ремень Мир Инструмента 95448006, 7PJ610 ISO 9982 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ремень Мир Инструмента 95448006, 7PJ610 ISO 9982

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Ремень Мир Инструмента 95448006, 7PJ610 ISO 9982 - фото 1
Ремень Мир Инструмента 95448006, 7PJ610 ISO 9982 - фото 2
Ремень Мир Инструмента 95448006, 7PJ610 ISO 9982 - фото 3
Ремень Мир Инструмента 95448006, 7PJ610 ISO 9982 - фото 4
Ремень Мир Инструмента 95448006, 7PJ610 ISO 9982 - фото 5
Ремень Мир Инструмента 95448006, 7PJ610 ISO 9982 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подходит для моделей
Denzel В-125, В-160, В-180, В-200, СБР-150, СБР-170, СБР-190
Материал
резина, корд полиэфирный
Диаметр/ширина, мм
16
Длина, мм
610
  • Ремень Мир Инструмента 95448006, 7PJ610 ISO 9982 - фото 1
  • Ремень Мир Инструмента 95448006, 7PJ610 ISO 9982 - фото 2
  • Ремень Мир Инструмента 95448006, 7PJ610 ISO 9982 - фото 3
  • Ремень Мир Инструмента 95448006, 7PJ610 ISO 9982 - фото 4
  • Ремень Мир Инструмента 95448006, 7PJ610 ISO 9982 - фото 5
  • Ремень Мир Инструмента 95448006, 7PJ610 ISO 9982 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747887
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Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Подходит для моделей
Denzel В-125, В-160, В-180, В-200, СБР-150, СБР-170, СБР-190
Материал
резина, корд полиэфирный
Диаметр/ширина, мм
16
Длина, мм
610
Комплектация
Ремень - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
26х2х2
Вес, г.
40

Описание товара Ремень Мир Инструмента 95448006, 7PJ610 ISO 9982

Приводной поликлиновый ремень 7 PJ 610 95448006 устанавливается на бетоносмесители СБР 150/170/ 190 и Denzel B-125/160/180/200. Он передает вращательное движение на барабан во время работы бетономешалки.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — ремень изготовлен из износоустойчивой резины.
  • Поликлиновый корд — изделие не соскальзывает со шкива, поэтому бетоносмеситель не работает вхолостую.
  • Высокое качество — ремень произведен по лицензии ведущего мирового производителя.



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Отзывы о товаре Ремень Мир Инструмента 95448006, 7PJ610 ISO 9982




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Подходит для моделей
Denzel В-125, В-160, В-180, В-200, СБР-150, СБР-170, СБР-190
Материал
резина, корд полиэфирный
Диаметр/ширина, мм
16
Длина, мм
610
Комплектация
Ремень - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Приводной поликлиновый ремень 7 PJ 610 95448006 устанавливается на бетоносмесители СБР 150/170/ 190 и Denzel B-125/160/180/200. Он передает вращательное движение на барабан во время работы бетономешалки.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — ремень изготовлен из износоустойчивой резины.
  • Поликлиновый корд — изделие не соскальзывает со шкива, поэтому бетоносмеситель не работает вхолостую.
  • Высокое качество — ремень произведен по лицензии ведущего мирового производителя.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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