Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра
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Характеристики
Описание товара Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра
Сварочная горелка Denzel MIG MB24AK 93642 с рукавом длиной 3 м подключается к полуавтоматическому аппарату для сварки в газозащитной среде. Продолжительность включения при номинальном токе составляет 60%. Горелка работает со сварочным током 230 A (для CO2) и 220 A (для Ar и газовой смеси), используется для сварки сталей, черных, цветных металлов и различных сплавов. Диаметр совместимой проволоки 0,8-1,2 мм.
Преимущества
- Быстрая подготовка к работе — евроадаптер позволяет легко подключить горелку практически к любому полуавтоматическому сварочному аппарату.
- Универсальность — все расходные части (наконечники, сопла, держатели наконечников и т.п.) являются стандартными и взаимозаменяемыми с комплектующими производства ведущих европейских компаний.
- Эргономичность — рукоятка с рельефной поверхностью удобно ложится в руку.
- Воздушный тип охлаждения — температура снижается за счет проходящего газа, подача воды и установка дополнительных аксессуаров не требуется.
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Сварочная горелка Denzel MIG MB24AK 93642 с рукавом длиной 3 м подключается к полуавтоматическому аппарату для сварки в газозащитной среде. Продолжительность включения при номинальном токе составляет 60%. Горелка работает со сварочным током 230 A (для CO2) и 220 A (для Ar и газовой смеси), используется для сварки сталей, черных, цветных металлов и различных сплавов. Диаметр совместимой проволоки 0,8-1,2 мм.
Преимущества
- Быстрая подготовка к работе — евроадаптер позволяет легко подключить горелку практически к любому полуавтоматическому сварочному аппарату.
- Универсальность — все расходные части (наконечники, сопла, держатели наконечников и т.п.) являются стандартными и взаимозаменяемыми с комплектующими производства ведущих европейских компаний.
- Эргономичность — рукоятка с рельефной поверхностью удобно ложится в руку.
- Воздушный тип охлаждения — температура снижается за счет проходящего газа, подача воды и установка дополнительных аксессуаров не требуется.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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