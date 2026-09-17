Top.Mail.Ru
Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 1
Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 2
Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 3
Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 4
Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 5
Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 6
Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 7
Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 8
Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 9
Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 10
Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 11
Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 12
Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 13
Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 14
Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 1
  • Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 2
  • Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 3
  • Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 4
  • Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 5
  • Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 6
  • Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 7
  • Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 8
  • Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 9
  • Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 10
  • Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 11
  • Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 12
  • Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 13
  • Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 14
  • Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747751
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230
2 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х32х14
Вес, кг.
3.58

Описание товара Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230

Станок Sparta COS-230 934205 предназначен для закрепления углошлифовальных машин, работающих с оснасткой диаметром 230 мм. Облегчает и ускоряет работу, т. к. избавляет от необходимости удерживать инструмент на весу. Станок пригодится в гараже и слесарной мастерской.

Преимущества

  • Высокое качество реза — маятниковый механизм обеспечивает плавный ход машины.
  • Надежность — металлическая стойка отличается прочностью и долговечностью.
  • Точная настройка — градусная шкала позволяет выполнять рез под углом 0-45 градусов.
  • Простая подготовка к работе — заготовки легко закрепляются благодаря быстрозажимному механизму.
  • Компактность — станок весом 3,5 кг и габаритами 30 х 12,5 х 30,5 см удобно перемещать по рабочей зоне.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sparta
Страна производитель
Китай
Описание

Станок Sparta COS-230 934205 предназначен для закрепления углошлифовальных машин, работающих с оснасткой диаметром 230 мм. Облегчает и ускоряет работу, т. к. избавляет от необходимости удерживать инструмент на весу. Станок пригодится в гараже и слесарной мастерской.

Преимущества

  • Высокое качество реза — маятниковый механизм обеспечивает плавный ход машины.
  • Надежность — металлическая стойка отличается прочностью и долговечностью.
  • Точная настройка — градусная шкала позволяет выполнять рез под углом 0-45 градусов.
  • Простая подготовка к работе — заготовки легко закрепляются благодаря быстрозажимному механизму.
  • Компактность — станок весом 3,5 кг и габаритами 30 х 12,5 х 30,5 см удобно перемещать по рабочей зоне.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2520 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...