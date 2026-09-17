Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб.
В наличии
Код товара: 747750
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 160 руб.
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х22х8
Вес, кг.
2.71
Описание товара Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055
Станок Sparta 934055 с тисками позволяет закрепить дрель в вертикальном положении и использовать ее в качестве сверлильного станка. Он существенно облегчает работу с дрелью, позволяет использовать ее для фрезерования, а также способствует увеличению скорости и точности работы.
Преимущества
- Прочность и долговечность — станок изготовлен из силумина (сплава алюминия с кремнием), а направляющие — из стали.
- Надежная фиксация — станок крепится к рабочей поверхности при помощи болтов.
- Регулировка по высоте — можно работать с заготовками разного размера и менять глубину сверления.
- Дополнительные возможности — пазы в основании станка позволяют изменять положение тисков в зависимости от размера обрабатываемой детали.
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Станок Sparta 934055 с тисками позволяет закрепить дрель в вертикальном положении и использовать ее в качестве сверлильного станка. Он существенно облегчает работу с дрелью, позволяет использовать ее для фрезерования, а также способствует увеличению скорости и точности работы.
Преимущества
- Прочность и долговечность — станок изготовлен из силумина (сплава алюминия с кремнием), а направляющие — из стали.
- Надежная фиксация — станок крепится к рабочей поверхности при помощи болтов.
- Регулировка по высоте — можно работать с заготовками разного размера и менять глубину сверления.
- Дополнительные возможности — пазы в основании станка позволяют изменять положение тисков в зависимости от размера обрабатываемой детали.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - этот товар вы можете купить по цене 2160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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