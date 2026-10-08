Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8"
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб.
В наличии
Код товара: 745494
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Доставка в Санкт-Петербурге
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390 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Манометр - 1 шт
Материал
сталь
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
50
Описание товара Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8"
Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8"
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Бренд
DENZEL
Комплектация
Манометр - 1 шт
Материал
сталь
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8"
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8" - этот товар вы можете купить по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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