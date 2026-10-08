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Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8"

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Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8&quot; - фото 1
Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8&quot; - фото 2
Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8&quot; - фото 3
Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8&quot; - фото 4
Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8&quot; - фото 5
Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8&quot; - фото 6
Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8&quot; - фото 1
  • Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8&quot; - фото 2
  • Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8&quot; - фото 3
  • Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8&quot; - фото 4
  • Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8&quot; - фото 5
  • Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8&quot; - фото 6
  • Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745494
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8"
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Манометр - 1 шт
Материал
сталь
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
50

Описание товара Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8"

Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8"

Отзывы о товаре Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8"




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Манометр - 1 шт
Материал
сталь
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Описание
Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздушный манометр DENZEL 57402, G10, 40 мм, 1/8" - этот товар вы можете купить по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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