Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для молодых побегов диаметром до 10 мм
Тип инструмента
механический
Материал лезвия
углеродистая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 745344
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Характеристики
Бренд
Назначение
для молодых побегов диаметром до 10 мм
Тип инструмента
механический
Материал лезвия
углеродистая сталь
Длина лезвия, мм
128
Фиксатор
да
Материал рукоятки
пластик
Габариты без упаковки
350 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х9х4
Вес, г.
440
Описание товара Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки
Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки
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Бренд
Назначение
для молодых побегов диаметром до 10 мм
Тип инструмента
механический
Материал лезвия
углеродистая сталь
Длина лезвия, мм
128
Фиксатор
да
Материал рукоятки
пластик
Габариты без упаковки
350 мм
Страна производитель
Китай
Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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