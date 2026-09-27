Удлинитель для бура СИБРТЕХ 64508, 1040 мм, Россия
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб.
В наличии
Код товара: 745251
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480 руб.
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Характеристики
Бренд
Диаметр, мм
25
Материал
среднеуглеродистая сталь
Диаметр,
25
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.03х0.03
Вес, кг.
1.13
Описание товара Удлинитель для бура СИБРТЕХ 64508, 1040 мм, Россия
Удлинитель для бура Сибртех 64508 длиной 1040 мм используется во время проведения земляных работ и совместим со шнековыми бурами 64398, 64503, 64504, 64505, 64506 и 64507. Позволяет увеличить глубину бурения на 104 см, что удобно для создания дренажных скважин и подготовки отверстий под столбчатые опоры.
Преимущества
- Прочность и долговечность — удлинитель выполнен из среднеуглеродистой стали.
- Защита от коррозии — изделие покрыто порошковой эмалью.
- Надежная фиксация — благодаря резьбовому соединению удлинитель крепко держится на теле бура даже при высоких нагрузках.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Диаметр, мм
25
Материал
среднеуглеродистая сталь
Диаметр,
25
Страна производитель
Россия
Удлинитель для бура Сибртех 64508 длиной 1040 мм используется во время проведения земляных работ и совместим со шнековыми бурами 64398, 64503, 64504, 64505, 64506 и 64507. Позволяет увеличить глубину бурения на 104 см, что удобно для создания дренажных скважин и подготовки отверстий под столбчатые опоры.
Преимущества
- Прочность и долговечность — удлинитель выполнен из среднеуглеродистой стали.
- Защита от коррозии — изделие покрыто порошковой эмалью.
- Надежная фиксация — благодаря резьбовому соединению удлинитель крепко держится на теле бура даже при высоких нагрузках.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Удлинитель для бура СИБРТЕХ 64508, 1040 мм, Россия - стоимость товара 480 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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