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Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE

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Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 1
Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 2
Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 3
Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 4
Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 5
Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 6
Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 7
Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 8
Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 9
Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 10
Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
алюминий, резина
  • Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 1
  • Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 2
  • Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 3
  • Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 4
  • Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 5
  • Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 6
  • Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 7
  • Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 8
  • Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 9
  • Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 10
  • Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745230
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Материал
алюминий, резина
Диаметр, мм
110
Максимальная длина с рукояткой/черенком, мм
1900
Комплектация
Плодосъемник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.87х0.13х0.1
Вес, г.
690

Описание товара Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE

Плодосъемник Palisad LUXE 64397 длиной 1900 мм, с алюминиевой штангой, предназначен для сбора высоко расположенных фруктовых плодов диаметром до 110 мм. Усилие стягивания составляет 3 кгс, что позволяет без труда снимать фрукты с веток. Инструмент используется во время сбора урожая.

Преимущества

  • Аккуратная работа — благодаря покрытию из термопластичной резины механизм захвата не повреждает плоды.
  • Эргономичность — алюминиевая штанга не утяжеляет конструкцию, ПВХ-накладка и полипропиленовая рукоятка обеспечивают надежный хват.
  • Удобное хранение и транспортировка — предохранительная скоба удерживает рукоятку в нерабочем положении.

Отзывы о товаре Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Материал
алюминий, резина
Диаметр, мм
110
Максимальная длина с рукояткой/черенком, мм
1900
Комплектация
Плодосъемник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плодосъемник Palisad LUXE 64397 длиной 1900 мм, с алюминиевой штангой, предназначен для сбора высоко расположенных фруктовых плодов диаметром до 110 мм. Усилие стягивания составляет 3 кгс, что позволяет без труда снимать фрукты с веток. Инструмент используется во время сбора урожая.

Преимущества

  • Аккуратная работа — благодаря покрытию из термопластичной резины механизм захвата не повреждает плоды.
  • Эргономичность — алюминиевая штанга не утяжеляет конструкцию, ПВХ-накладка и полипропиленовая рукоятка обеспечивают надежный хват.
  • Удобное хранение и транспортировка — предохранительная скоба удерживает рукоятку в нерабочем положении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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