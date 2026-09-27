Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE
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Характеристики
Материал
алюминий, резина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 745230
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Характеристики
Бренд
PALISAD
Материал
алюминий, резина
Диаметр, мм
110
Максимальная длина с рукояткой/черенком, мм
1900
Комплектация
Плодосъемник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.87х0.13х0.1
Вес, г.
690
Описание товара Плодосъемник механический PALISAD 64397, 1900 мм, алюминиевая штанга, LUXE
Плодосъемник Palisad LUXE 64397 длиной 1900 мм, с алюминиевой штангой, предназначен для сбора высоко расположенных фруктовых плодов диаметром до 110 мм. Усилие стягивания составляет 3 кгс, что позволяет без труда снимать фрукты с веток. Инструмент используется во время сбора урожая.
Преимущества
- Аккуратная работа — благодаря покрытию из термопластичной резины механизм захвата не повреждает плоды.
- Эргономичность — алюминиевая штанга не утяжеляет конструкцию, ПВХ-накладка и полипропиленовая рукоятка обеспечивают надежный хват.
- Удобное хранение и транспортировка — предохранительная скоба удерживает рукоятку в нерабочем положении.
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Бренд
PALISAD
Материал
алюминий, резина
Диаметр, мм
110
Максимальная длина с рукояткой/черенком, мм
1900
Комплектация
Плодосъемник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Плодосъемник Palisad LUXE 64397 длиной 1900 мм, с алюминиевой штангой, предназначен для сбора высоко расположенных фруктовых плодов диаметром до 110 мм. Усилие стягивания составляет 3 кгс, что позволяет без труда снимать фрукты с веток. Инструмент используется во время сбора урожая.
Преимущества
- Аккуратная работа — благодаря покрытию из термопластичной резины механизм захвата не повреждает плоды.
- Эргономичность — алюминиевая штанга не утяжеляет конструкцию, ПВХ-накладка и полипропиленовая рукоятка обеспечивают надежный хват.
- Удобное хранение и транспортировка — предохранительная скоба удерживает рукоятку в нерабочем положении.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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