Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 745091
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Характеристики
Бренд
Материал
древесина, жаропрочная сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х31х5
Вес, г.
760
Описание товара Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping
Объемная хромированная решетка гриль Palisad Camping 69559 размером 305 х 235 х 55 мм позволяет легко жарить пищу с двух сторон в мангале. Объемная конструкция решетки с возможностью регулировки высоты позволяет приготовить крупные куски мяса и куриную тушку без потери сочности.
Преимущества
- Залогом надежности и долговечности решетки выступает высококачественная жаропрочная сталь, из которой она выполнена.
- Хромовое покрытие придает решетке износостойкость и устойчивость к коррозии.
- За счет увеличенных опорных стержней решетка надежно фиксируется на мангале, а для жарки используется вся рабочая площадь.
- Для предотвращения случайного раскрытия решетки во время переворачивания решетка оснащена широким кольцом-фиксатором.
- Рукоятка выполнена из древесины, поэтому ее приятно и удобно держать в руках.
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Объемная хромированная решетка гриль Palisad Camping 69559 размером 305 х 235 х 55 мм позволяет легко жарить пищу с двух сторон в мангале. Объемная конструкция решетки с возможностью регулировки высоты позволяет приготовить крупные куски мяса и куриную тушку без потери сочности.
Преимущества
- Залогом надежности и долговечности решетки выступает высококачественная жаропрочная сталь, из которой она выполнена.
- Хромовое покрытие придает решетке износостойкость и устойчивость к коррозии.
- За счет увеличенных опорных стержней решетка надежно фиксируется на мангале, а для жарки используется вся рабочая площадь.
- Для предотвращения случайного раскрытия решетки во время переворачивания решетка оснащена широким кольцом-фиксатором.
- Рукоятка выполнена из древесины, поэтому ее приятно и удобно держать в руках.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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