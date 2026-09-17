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Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping

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Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 1
Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 2
Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 3
Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 4
Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 5
Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 6
Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 7
Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 8
Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 9
Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 10
Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 1
  • Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 2
  • Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 3
  • Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 4
  • Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 5
  • Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 6
  • Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 7
  • Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 8
  • Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 9
  • Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 10
  • Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745091
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Материал
древесина, жаропрочная сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х31х5
Вес, г.
760

Описание товара Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping

Объемная хромированная решетка гриль Palisad Camping 69559 размером 305 х 235 х 55 мм позволяет легко жарить пищу с двух сторон в мангале. Объемная конструкция решетки с возможностью регулировки высоты позволяет приготовить крупные куски мяса и куриную тушку без потери сочности.

Преимущества

  • Залогом надежности и долговечности решетки выступает высококачественная жаропрочная сталь, из которой она выполнена.
  • Хромовое покрытие придает решетке износостойкость и устойчивость к коррозии.
  • За счет увеличенных опорных стержней решетка надежно фиксируется на мангале, а для жарки используется вся рабочая площадь.
  • Для предотвращения случайного раскрытия решетки во время переворачивания решетка оснащена широким кольцом-фиксатором.
  • Рукоятка выполнена из древесины, поэтому ее приятно и удобно держать в руках.

Отзывы о товаре Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PALISAD
Материал
древесина, жаропрочная сталь
Страна производитель
Китай
Описание

Объемная хромированная решетка гриль Palisad Camping 69559 размером 305 х 235 х 55 мм позволяет легко жарить пищу с двух сторон в мангале. Объемная конструкция решетки с возможностью регулировки высоты позволяет приготовить крупные куски мяса и куриную тушку без потери сочности.

Преимущества

  • Залогом надежности и долговечности решетки выступает высококачественная жаропрочная сталь, из которой она выполнена.
  • Хромовое покрытие придает решетке износостойкость и устойчивость к коррозии.
  • За счет увеличенных опорных стержней решетка надежно фиксируется на мангале, а для жарки используется вся рабочая площадь.
  • Для предотвращения случайного раскрытия решетки во время переворачивания решетка оснащена широким кольцом-фиксатором.
  • Рукоятка выполнена из древесины, поэтому ее приятно и удобно держать в руках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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