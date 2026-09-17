Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
В наличии
Код товара: 745090
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
600 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Материал
древесина, жаропрочная сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х36х2
Вес, г.
830
Описание товара Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping
Решетка гриль Palisad Camping 69556 размером 260 х 350 мм, с антипригарным покрытием, используется для качественной равномерной жарки пищи с двух сторон на мангале. Пригодится любителям отдыха на открытом воздухе для приготовления мяса, рыбы и овощей.
Преимущества
- Долговечность решетки обеспечивает жаропрочная сталь высокого качества, из которой она выполнена.
- Антипригарное покрытие предотвращает прилипание мяса к решетке.
- Увеличенные опорные стержни обеспечивают возможность использования всей рабочей площади решетки.
- Толстое кольцо-фиксатор предотвращает случайное раскрытие решетки и обеспечивает безопасное переворачивание блюд.
- Эргономичная рукоятка выполнена из древесины, поэтому приятна на ощупь и удобна в эксплуатации.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
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Решетка гриль Palisad Camping 69556 размером 260 х 350 мм, с антипригарным покрытием, используется для качественной равномерной жарки пищи с двух сторон на мангале. Пригодится любителям отдыха на открытом воздухе для приготовления мяса, рыбы и овощей.
Преимущества
- Долговечность решетки обеспечивает жаропрочная сталь высокого качества, из которой она выполнена.
- Антипригарное покрытие предотвращает прилипание мяса к решетке.
- Увеличенные опорные стержни обеспечивают возможность использования всей рабочей площади решетки.
- Толстое кольцо-фиксатор предотвращает случайное раскрытие решетки и обеспечивает безопасное переворачивание блюд.
- Эргономичная рукоятка выполнена из древесины, поэтому приятна на ощупь и удобна в эксплуатации.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - стоимость товара 600 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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