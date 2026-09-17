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Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping

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Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - фото 1
Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - фото 2
Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - фото 3
Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - фото 4
Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - фото 5
Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - фото 6
Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - фото 7
Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - фото 8
Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - фото 9
Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - фото 1
  • Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - фото 2
  • Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - фото 3
  • Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - фото 4
  • Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - фото 5
  • Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - фото 6
  • Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - фото 7
  • Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - фото 8
  • Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - фото 9
  • Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745090
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Материал
древесина, жаропрочная сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х36х2
Вес, г.
830

Описание товара Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping

Решетка гриль Palisad Camping 69556 размером 260 х 350 мм, с антипригарным покрытием, используется для качественной равномерной жарки пищи с двух сторон на мангале. Пригодится любителям отдыха на открытом воздухе для приготовления мяса, рыбы и овощей.

Преимущества

  • Долговечность решетки обеспечивает жаропрочная сталь высокого качества, из которой она выполнена.
  • Антипригарное покрытие предотвращает прилипание мяса к решетке.
  • Увеличенные опорные стержни обеспечивают возможность использования всей рабочей площади решетки.
  • Толстое кольцо-фиксатор предотвращает случайное раскрытие решетки и обеспечивает безопасное переворачивание блюд.
  • Эргономичная рукоятка выполнена из древесины, поэтому приятна на ощупь и удобна в эксплуатации.

Отзывы о товаре Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PALISAD
Материал
древесина, жаропрочная сталь
Страна производитель
Китай
Описание

Решетка гриль Palisad Camping 69556 размером 260 х 350 мм, с антипригарным покрытием, используется для качественной равномерной жарки пищи с двух сторон на мангале. Пригодится любителям отдыха на открытом воздухе для приготовления мяса, рыбы и овощей.

Преимущества

  • Долговечность решетки обеспечивает жаропрочная сталь высокого качества, из которой она выполнена.
  • Антипригарное покрытие предотвращает прилипание мяса к решетке.
  • Увеличенные опорные стержни обеспечивают возможность использования всей рабочей площади решетки.
  • Толстое кольцо-фиксатор предотвращает случайное раскрытие решетки и обеспечивает безопасное переворачивание блюд.
  • Эргономичная рукоятка выполнена из древесины, поэтому приятна на ощупь и удобна в эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Решетка гриль PALISAD 69556, 260х350мм антиприг. Camping - стоимость товара 600 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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