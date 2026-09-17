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Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм

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Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм - фото 1
Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм - фото 2
Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм - фото 3
Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм - фото 4
Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм - фото 5
Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм - фото 6
Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
механическое
Материал
инструментальная сталь
Шаг измерения , мм
0.01
Погрешность
±0,004 мм/м
  • Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм - фото 1
  • Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм - фото 2
  • Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм - фото 3
  • Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм - фото 4
  • Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм - фото 5
  • Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм - фото 6
  • Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743865
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм
2 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Исполнение
механическое
Комплектация
Микрометр - 1 шт
Материал
инструментальная сталь
Шаг измерения , мм
0.01
Погрешность
±0,004 мм/м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х3
Вес, г.
500

Описание товара Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм

Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм

Отзывы о товаре Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Исполнение
механическое
Комплектация
Микрометр - 1 шт
Материал
инструментальная сталь
Шаг измерения , мм
0.01
Погрешность
±0,004 мм/м
Страна производитель
Китай
Описание
Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрометр механический Matrix 317755, 50-75 мм - по цене 2060 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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