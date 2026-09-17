Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.01
Комплектация
Штангенциркуль пластиковй - 1 штБатарейка 1,5В тип SR44/LR44 - 1 штПластиковый кейс - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
В наличии
Код товара: 743857
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 250 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.01
Комплектация
Штангенциркуль пластиковй - 1 штБатарейка 1,5В тип SR44/LR44 - 1 штПластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х9х3
Вес, г.
300
Описание товара Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный
Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
MATRIX
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.01
Комплектация
Штангенциркуль пластиковй - 1 штБатарейка 1,5В тип SR44/LR44 - 1 штПластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный
Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - по цене 1250 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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