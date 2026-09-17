Ареометр для измерения плотности электролита Sparta 549125
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Характеристики
Тип ареометра
поплавковый
Тип жидкости
электролит
Материал колбы
стекло
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
В наличии
Код товара: 743566
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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип ареометра
поплавковый
Тип жидкости
электролит
Материал колбы
стекло
Диапазон рабочих температур
-30...+40 °C
Цена наименьшего деления, г/см?
0.03
Комплектация
Ареометр - 1 шт
Длина, мм
250
Высота, мм
47
Ширина, мм
47
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х11х5
Вес, г.
110
Описание товара Ареометр для измерения плотности электролита Sparta 549125
Ареометр для измерения плотности электролита Sparta 549125 — необходимый для водителей и механиков прибор, который значительно упрощает процесс проверки плотности электролита в аккумуляторе автомобиля. С помощью него можно определить необходимость замены раствора, а также измерить его качество.
Преимущества
- Безопасная конструкция — полая колба с поплавком внутри исключает попадание токсичных веществ на кожу.
- Долговечность — колба из пластика более удобная и износостойкая в сравнении со стеклянными аналогами, она не разобьется при падении.
- Простота и точность замеров — цветная шкала с допустимыми значениями плотности помогает легко определить, нужно ли менять жидкость в аккумуляторе.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Sparta
Тип ареометра
поплавковый
Тип жидкости
электролит
Материал колбы
стекло
Диапазон рабочих температур
-30...+40 °C
Цена наименьшего деления, г/см?
0.03
Комплектация
Ареометр - 1 шт
Длина, мм
250
Высота, мм
47
Ширина, мм
47
Страна производитель
Китай
Ареометр для измерения плотности электролита Sparta 549125 — необходимый для водителей и механиков прибор, который значительно упрощает процесс проверки плотности электролита в аккумуляторе автомобиля. С помощью него можно определить необходимость замены раствора, а также измерить его качество.
Преимущества
- Безопасная конструкция — полая колба с поплавком внутри исключает попадание токсичных веществ на кожу.
- Долговечность — колба из пластика более удобная и износостойкая в сравнении со стеклянными аналогами, она не разобьется при падении.
- Простота и точность замеров — цветная шкала с допустимыми значениями плотности помогает легко определить, нужно ли менять жидкость в аккумуляторе.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Ареометр для измерения плотности электролита Sparta 549125 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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